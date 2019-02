Fahrenkamp: Neu statt „erbärmlich“

Hankensbüttel: Für weitere Sanierungen sollen 30 000 Euro investiert werden

+ © Gerlach, Paul Die Straße Fahrenkamp in Hankensbüttel soll saniert werden: Sie ist laut Verwaltung in einem „ziemlich erbärmlichen Zustand“. Die Kommune möchte die Sanierung mit den geplanten Arbeiten durch den Wasserverband Gifhorn an der Kanalisation zusammenlegen. Foto: Paul Gerlach © Gerlach, Paul

Hankensbüttel/Emmen – In Hankensbüttel kommen sechs Straßen für eine Sanierung als Komplettpaket in Frage. Zudem soll die Straße Fahrenkamp repariert werden und der Wirtschaftsweg Unterer Moordamm in Emmen auf Vordermann gebracht werden.