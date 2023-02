„Endlich wieder Karneval“ bei Hankau Helau

Von: Burkhard Ohse

Nicht fehlen durfte bei Hankau Helau am Ende die Polonäse durch den Saal. © Ohse, Burkhard

Hankensbüttel – „Endlich wieder Karneval“ kam es am Freitag, 3., und Samstag, 4. Februar, nicht nur von der Bühne. Auch das Publikum war heiß auf Hankau Helau. Und der Teufel steckte diesmal nicht im Detail, sondern erschien leibhaftig auf der Bühne.

Bei den Chaoten hatte sich neben einem Engel auch der Gegenpart eingeschlichen oder eher wutstampfend breitgemacht. Doch Mirko „Ich trage jetzt Hörner“ Kummert beruhigte sich und sang artig mit den unheimlichen Kollegen. An den zwei Abenden ging es rund auf dem ausverkauften Wiethorn. Am Samstag gab es im Anschluss Tanz, am Freitag dafür als ersten Auftritt den Tanz der Mäusegarde mit etlichen neuen Tänzerinnen. Nach zwei Jahren Corona-Pause begrüßte Moderator Siegfried Cordes dafür ehemalige Mäuse bei den Red Sparks in neuen Kostümen, die ebenso die Beine schwangen wie die Isefunken, die den fulminanten Schlusspunkt setzten.



Gruselig wurde es bei den Queens, allerdings nur aufgrund des Themas. Die ließen die Puppen tanzen, nachdem die Kinder ins Bett gegangen sind. Chucky, die Mörderpuppe, hätte sich ein Beispiel nehmen können. Louis Cordes brachte in der Bütt sowie als Magier, Charmeur und Armbanduhrendieb Witz auf die Bühne. Im Wartezimmer eines Arztes erfuhr die eine von der anderen Patientin, wohin sie mit all ihren Schmerzen zu gehen hat, etwa zum Ohrologen oder Genickologen.



Die Chaoten kamen als Elvis hoch drei auf die Bühne, präsentierten „In the Netto“, Freibier befragte Kinder zum Thema Politik, die Cheers begeisterten mit Rockabilly und Pauli erklärte den Unterschied zwischen „du hängst“ und „Du Hengst“. Auch das Publikum war gefragt. Bei DoPaarMin durften Ehepaar Hinrich und Petra sowie Pärchen Franziska und „Inge“ sich den Fragen der Paartherapeuten über die jeweiligen Partner stellen. Und da gab es einen Einblick in die weibliche Denkweise. Was sollte bei den Frauen nach Männermeinung größer und was kleiner sein? Nein, anders als die Damen vermuteten, hatten die Herren ganz andere, völlig anständige Antworten gegeben.



Wieder ein Höhepunkt war der Auftritt des Elferrats. Und der machte Überstunden, auch mit Leyla. Nicht eine, sondern zwei Zugaben forderten die Gäste ein, und sie bekamen sie. Danach wies Moderator Cordes den Herren den Weg zum Sauerstoffzelt und unterband aus Rücksicht auf das fortgeschrittene Alter eine mögliche vierte Zugabe. Die Elf hätten es aber wohl noch geschafft. Sie erinnerten sich sogar an frühere Auftritte und performten mit, als Lieder wie das Maja-Lied erklangen.



Und es gab einen Abschied. Seit 2012 hatte Bilinda P. nach einem adäquaten Mann Ausschau gehalten, fortwährend bei Hankau Helau auch immer wieder interessante Kandidaten gefunden. Doch letztlich anderweitig fündig geworden, brillierte sie mit einem letzten Auftritt. Die Trauer beim Publikum wurde ein wenig gemildert. Andreas Kahrens wird weiterhin in anderen Funktionen mit dabei bleiben.