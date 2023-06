Emmens Baugebiet: Kornblumenweg fertig

Von: Paul Gerlach

Zufrieden mit dem Endausbau: Michael Niemtschke (v.l.) und Karsten Beneke von der Baufirma, Heinz Gödecke von der Verwaltung, Bürgermeister Dirk Köllner, Ratsherr Peter Dietz sowie Arnold Laukart und Ulrich Schwieger vom Planungsbüro Nieschulz. © Gerlach, Paul

Emmen – Der Straßen-Endausbau des Kornblumenwegs im neuen Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Emmen ist abgeschlossen und wurde gestern Morgen durch Hankensbütteler Gemeindevertreter abgenommen. Die Beteiligten zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis und hoben den „reibungslosen Ablauf“ bei den Arbeiten hervor.

Bürgermeister Dirk Köllner dankte den beteiligten Firmen. Heinz Gödecke betonte, es sei fleißig gewerkelt worden und nur witterungsbedingt zu Verzögerungen gekommen. Die Kommunikation mit den Anliegern sei gut gewesen – und ihm keine Kritik zu Ohren gekommen. Es sei eine „einfache Baustelle“ gewesen. Die Schikanen und Poller sollen den Verkehr im Kornblumenweg entschleunigen. Auch ein noch zu pflanzender Baum im Kreisel soll diesem Zweck dienen. Die Gesamtmaßnahme inklusive „Flüsterpflaster“ ist im Kostenrahmen geblieben, wurde gestern gesagt.



Ende Juni 2022 hatten Bagger am Kornblumenweg nach und nach den Lärmschutzwall abgetragen, der sich aus getrocknetem Schlamm aus dem Isenhagener See zusammensetzte. Ende August hatten zwei Bürger moniert, dass das Gefährdungspotenzial des Materials heruntergespielt worden sei. Politik und Verwaltung wiesen die Vorwürfe zurück (das IK berichtete). Gestern sagte Gödecke, dass eine neue Lärmschutz-Maßnahme am Kornblumenweg in Planung sei. Es werde wohl eher auf eine Lärmschutzwand – wie am Parkplatz von Lorenz-Snack-World – denn auf einen Wall hinauslaufen, war zu hören.