Emmen: Deckelung bei Biogasanlagen als Hemmschuh

Einrichtungen wie in Emmen könnten technisch mehr leisten und so russisches Gas ersetzen

+ © Gerlach, Paul Wilhelm (r.) und Henrik Heerdes vor dem neuen Blockheizkraftwerk in Emmen. © Gerlach, Paul

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Paul Gerlach schließen

Emmen – Die Abhängigkeit von russischem Erdgas kann auch durch Energie aus Biomasse reduziert werden. Aus der Biogas-Branche ist zu hören, dass die Produktion um rund 20 Prozent zusätzlich hochgefahren werden könnte, wenn die Genehmigungen entsprechend dafür erteilt werden. Darauf hofft auch Biogasanlagen-Betreiber Wilhelm Heerdes aus Emmen. Er kritisiert, dass man durch Genehmigungsfragen bei dem Thema ausgebremst werde.



Mit Blick auf die 20 Prozent beim Biogas spricht Heerdes davon, dass diese als Reserveleistung vorhanden seien, beim Bereich Strom seien es sogar noch mehr. Das sei der Flexibilität der Anlagen und deren Kombination mit Blockheizkraftwerken geschuldet. Bereits aktuell speise man beim Biogas 15 Prozent mehr ein, sagt Heerdes. „Wir fahren am technischen Limit.“ Das bedeute aber auch, dass man momentan weniger Strom produziere.



Zugleich läuft eine Diskussion in der Gesellschaft, wie Agrarprodukte genutzt werden – die so genannte „Tank- oder-Teller-Debatte“. Diese wird angesichts der durch den Krieg in der Ukraine stark gestiegenen Nahrungs- und Futtermittelpreise verschärft geführt. Heerdes spricht lieber von Tank und Teller: „Wir produzieren nach wie vor Lebensmittel.“ Man könne viele Nebenprodukte wie Mist und Gülle verarbeiten. Flächen gebe es außerdem eigentlich genug.



Auch Altfette von Lorenz Snack-World, Biertreber der Privatbrauerei Wittingen und Rübenschnitzel seien für die Vergärung denkbar. „Da sind wir aber automatisch im Abfallrecht“, erläutert Heerdes, warum die Nutzung von Reststoffen aus der Lebensmittelverarbeitung ohne neue Genehmigungen nicht möglich ist. Außerdem müsse man alles doppelwandig bauen, wie es bei Anlagen in Bokel (momentan stillgelegt) und in Meinersen der Fall sei, die altes Brot, Fette & Co. verwenden. Daher bliebe, auf nachwachsende Rohstoffe zum Vergären zu setzen. „Im Moment deckelt uns die Einsatzstoffmenge. Wir sind bereit, die Politik muss etwas tun.“



Henrik Heerdes weist daraufhin, dass man für gesetzliche Änderungen einen langen Atem mitbringen muss. Zeit, die man mit Blick auf Herbst und Winter sowie womöglich ausbleibende Gas-Lieferungen aus Russland nicht hat. Dennoch sei es sehr schwierig, einmal erteilte Genehmigungen zu ändern, so Henrik Heerdes. Rein von der technischen Seite her könne man hingegen sofort umschwenken. „Unsere Hardware würde das hergeben, die Gärstrecke ist groß genug gebaut worden.“ Es fehle momentan am rechtlichen Rahmen und es mangele an politischem Willen, ist sein Eindruck. Dennoch arbeite man mit Blick auf die Anlage in Emmen an einer Anpassung der Genehmigung, sagt Wilhelm Heerdes. Die großen Vorteile einer Biogasanlage würden darin liegen, dass sie speicherfähig und regelbar sei. Die anderen regenerativen Energien wie Wind und Sonne könnten dadurch flexibel ergänzt werden: Die Biogasproduktion sei auch dann möglich, wenn die PV-Anlagen und Windräder keinen Strom liefern können. „Wir stabilisieren das Energiesystem auf einer großen Bandbreite.“