Einsatz für die Feuerwehr: Kamin brennt in Steinhorst

Von: Paul Gerlach

Zu einem Kaminbrand in Steinhorst sind am Montag über 60 Einsatzkräfte ausgerückt. © Hans-Hartmuth Müller

Zu einem Kaminbrand in der Seege in Steinhorst ging es am heutigen Montag gegen 11.30 Uhr für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Betroffen war das unbewohnte Fachwerkhaus hinter dem neuen Ärztehaus.



Steinhorst - Personen, die sich um die Immobilie kümmern, hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr über den Brand informiert. Niemand wurde durch das Feuer verletzt.

In dem unbewohnten Fachwerkhaus entstand durch den Kaminbrand eine nicht unerhebliche Verqualmung. © Hans-Hartmuth Müller

Einsatzleiter Holger Beck von der Steinhorster Wehr entschied vor Ort aufgrund seiner Erkundung, dass das Alarmieren weiterer Kräfte, insbesondere von Atemschutzgeräteträgern, notwendig war: In dem Gebäude war eine nicht unerhebliche Verqualmung zu erkennen. Der Kamin sei bei seinem Eintreffen in Betrieb gewesen.

Da Kräfte zu dieser Zeit nur begrenzt verfügbar sind, wurden neben dem 3. Zug (Steinhorst, Repke, Lingwedel) der 2. Zug (Sprakensehl und Bokel) sowie der 1. Zug (Hankensbüttel, Schweimke, Wierstorf) und die Drehleiter aus Wittingen alarmiert.

Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz ins Haus, die Einsatzkräfte fanden in der Zwischendecke ein Glutnest vor. Teile von der Vertäfelung wurden entfernt. Außerdem wurde per Wärmebildkameranach weiteren Glutnestern gesucht. Gegen 12.45 Uhr war der Einsatz für die 67 Kräfte beendet und es ging zurück in die Gerätehäuser. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort.