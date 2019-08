Edeka-Markt in Steinhorst geplant

Projekt in trockenen Tüchern

+ © Tesch In Steinhorst wird an der Marktstraße ein Edeka-Markt entstehen: Dafür wird das Gebäude des ehemaligen Gasthofes Heine abgerissen werden. © Tesch

Steinhorst – In Steinhorst tut sich gerade eine Menge in Sachen Ärzteversorgung (das IK berichtete), künftig wird die Infrastruktur auch noch durch einen Supermarkt an der Markstraße aufgewertet werden.