Ziel der meisten Teilnehmer sind die Integrationskurse

Dritter Deutsch-Einstiegskurs für ukrainische Flüchtlinge in Hankensbüttel

Von: Paul Gerlach

Die Teilnehmer des aktuellen Deutschkurses im Hankensbütteler Ludwig-Harms-Haus mit Dozentin Anne Lange (8.v.l.). © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Im Hankensbütteler Ludwig-Harms-Haus läuft aktuell der dritte Deutsch-Einstiegskurs für geflüchtete Ukrainer. Es handelt sich um ein Angebot der Kreisvolkshochschule Gifhorn. Dozentin ist Anne Lange, nun im (Un)Ruhestand und ehemals für 41 Jahre Lehrerin an der Karl-Söhle-Schule. 18 Teilnehmer hat sie im Kurs, der seit Mitte August läuft, unter ihren Fittichen. „Ich bin schon sehr streng, wir lachen aber auch viel“, sagt sie über die vierstündigen Einheiten, die mehrmals pro Woche stattfinden.

Tobias König, Koordinator bei der Ukrainehilfe Hankensbüttel, vermittelte der KVHS den Kontakt zu Dozentin Lange. „Ich habe mich nach Lehrkräften umgeschaut. Anne Lange ist sehr ambitioniert, sehr beliebt und lockert den Unterricht mit ihren Liedern auf.“ Sie erfahre viel Zuspruch und mache die Dinge mit Freude, hebt König hervor.



Nicht zuletzt dienen die Vier-Stunden-Einheiten auch dazu, dass die Teilnehmer nicht nur die schaurigen Nachrichten im TV aus ihrer Heimat erleben. Dieser Punkt ist allen Beteiligten stets bewusst. So sagt auch Lange: „Klar ist: Die Kurse sind immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Die Gemeinschaft sei schön. Sie freue sich, dass die Geflüchteten da sind. „Es ist furchtbar, was in der Ukraine passiert. Ich freue mich, ihnen etwas vermitteln zu können, sodass es ihnen bessser geht. Es ist ein Geben und Nehmen. Sie sind sehr willig.“



Mirella Majchrowska, Programmbereichsleitung an der KVHS Gifhorn für Deutsch als Fremdsprache, ergänzt: „Die Teilnehmer erlernen etwas, auch wenn es schwierig ist.“ Der Kopf sei oft nicht frei, um Neues zu erlernen, das gehe nicht so schnell. „Die Menschen haben vieles erlebt und kommen mit einer für sie neuen Kultur in Kontakt.“



Der Deutsch-Kurs, der aus Mitteln der Landkreis Gifhorn Stiftung finanziert wird, findet reges Interesse und großen Zulauf. Die Teilnehmer hoffen darauf, spätestens im Januar einen Integrationskurs belegen zu können, der die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. „Die Hälfte der Teilnehmer möchte hier in Deutschland bleiben“, hat Lange in Erfahrung gebracht.



Bereits von Ende Januar bis zum 20. März hatten 20 Ukrainerinnen und Ukrainer, jeweils ein Ehepaar aus Afghanistan und dem Libanon sowie eine Irakerin den Einstiegskurs der KVHS im Ludwig-Harms-Haus besucht. Auf Wunsch der Teilnehmer fand gleich anschließend der Folgekurs statt, der am 1. Juni endete. Mit großer Herzlichkeit, vielen Blumengeschenken und einem gemeinsamen kleinen Büfett wurde Dozentin Lange damals verabschiedet. Mit den meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer blieb sie aber in Kontakt. Der Kurs seit Mitte August findet vor allem auch deswegen statt, da nur sehr wenige der Kursteilnehmer an einem aufbauenden einjährigen Integrationskurs teilnehmen konnten. Lange: „Es gibt zur Zeit einen Aufnahmestopp, doch viele Geflüchtete möchten weiterhin Deutsch-Kurse besuchen.“



Ziel der meisten Teilnehmer sind die Integrationskurse

Die Einstiegskurse finden laut Majchrowska im ganzen Landkreis statt, insbesondere dort, wo die meisten Migranten sind. Die Kurse seien vor allem für die Ukrainer, sie seien aber auch für andere Nationalitäten geöffnet. „Die Gruppen sind gemischt.“ Die Integrationskurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) würden von den meisten Teilnehmern angestrebt. Die KVHS sei im Landkreis als einziger Träger für diese Kurse zertifiziert. Letztere seien anspruchsvoll und schließen mit einer Prüfung ab. Die Einstiegskurse sind die Vorbereitung für diese sogenannten I-Kurse. Es fehlt an Lehrkräften für die I-Kurse, so König. Diese Kurse seien auch verwaltungstechnisch sehr aufwedig, sagt Majchrowska. Bei der KVHS gebe es drei Vollzeit-Kräfte nur für die Verwaltung der 16 I-Kurse, die unter anderem in Gifhorn und Wittingen laufen.

Dank für Unterstützung Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Gifhorn ist dankbar dafür, dass die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ihre Räumlichkeit in Hankensbüttel für den Kurs zur Verfügung stellt. Der Dank gehe außerdem an die Lehrkräfte in den Kursen sowie an die Ukrainehilfe Hankensbüttel. „Das ist eine enorme Hilfe für uns“, sagt Mirella Majchrowska, Programmbereichsleitung an der KVHS Gifhorn für Deutsch als Fremdsprache.