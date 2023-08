Bündel an Dokumenten nötig

Dorfflohmärkte sind weiterhin sonntags möglich, aber ...

Von: Paul Gerlach

Die Ausrichtung von Dorf- und Kinderflohmärkten an Sonntagen bleibt weiterhin möglich. © Klüting, Dennis

Samtgemeinde Hankensbüttel / Hannover – Dorfflohmärkte und die Frage der Genehmigung an Sonntagen: Das Thema sorgt für Diskussionen in der Region (das IK berichtete), aber auch für glühende Drähte nach Hannover. Grünen-Landtagsabgeordneter Christian Schroeder spricht mit Blick auf die 2018 geänderte Gesetzeslage von einer unkomplizierten Lösung: Der Organisator eines solchen Marktes müsse eine Reisegewerbekarte vorweisen oder beantragen. Dann sei auch die Genehmigung kein Problem. Im Hankensbütteler Rathaus wird dies anders gesehen. Dort spricht man von „hohen Hürden“ bei der Beantragung der Karte. Zudem sei der Aufwand für die Antragsperson zu hoch. Denn es sind zwei knappe Handvoll Dokumente nötig.

Auf den IK-Artikel hin fragte Schroeder im niedersächsischen Innenministerium nach, ob auch weiterhin Dorfflohmärkte veranstaltet werden dürfen, da manche Gemeinden keine genehmigen. Der Städte- und Gemeindebund habe ihn um entsprechende Unterstützung gebeten und einige Hauptverwaltungsbeamte hätten ihn darauf angesprochen. Schroeder erhielt eine Antwort und freut sich über die Klarstellung des Ministeriums, dass die gesetzliche Neuregelung auch weiterhin Straßenfeste, Dorfflohmärkte und vergleichbare Veranstaltungen ermögliche. Zudem gelten Ausnahmen von den Verboten und Beschränkungen für Spezial- und Jahrmärkte. Schroeder gibt das Ministerium insofern wieder, dass mit der Neuregelung Erleichterungen für private Anbieter von Flohmärkten verbunden seien, ohne jedoch rein gewerbliche Anbieter gänzlich auszuschließen. Flohmärkte könnten auch weiterhin als Teil der Wochenendunterhaltung für Familien angesehen werden. Flohmärkte können als Spezial- oder Jahrmärkte nach den Bestimmungen des Gewerberechtes festgesetzt werden. Dies beziehe sich sowohl auf rein private Flohmärkte als auch auf so genannte Kinderflohmärkte, die von einem nicht gemeinnützigen Veranstalter umgesetzt werden. Schroeder sagt: „Ich sehe mich in meiner bisherigen Rechtsauffassung bestätigt.“ Zugleich wundere ihn, dass der geltende Runderlass aus 2018 erst jetzt hinterfragt wird.



Im Fall, dass nur private Anbieter an einem Markt teilnehmen, ist es laut Schroeder so, dass nach den Regelungen der Gewerbeordnung eine Reisegewerbekarte erforderlich ist. Deren Beantragung sei mit Kosten verbunden. Eine Ausweitung der Ausnahmeregelungen bzw. weitere Lockerungen dieser Regelungen werden laut Innenministerium derzeit aber nicht als erforderlich angesehen, so Schroeder. Das Ministerium werde den Runderlass kurzfristig mit einem klarstellenden Hinweis zu privaten Flohmärkten ergänzen, „sodass mögliche Missverständnisse zukünftig hoffentlich nicht mehr vorkommen“, so Schroeder.



Bündel an Dokumenten nötig

Für das Beantragen und das Erteilen einer Reisegewerbekarte ist der Landkreis zuständig. Als Unterlagen sind nötig: ein schriftlicher, unterschriebener Antrag, der Personalausweis oder Reisepass, gegebenenfalls ein Gesellschaftsvertrag, ein Auszug aus dem Handelsregister, ein Führungszeugnis, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sowie Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, aus dem Schuldnerverzeichnis und aus dem Insolvenzregister.

Das Erteilen dieser Karte als Voraussetzung für Dorfflohmärkte führt als Faktor dazu, dass im Hankensbütteler Rathaus bei der Verwaltung davon ausgegangen wird, dass diese Hürde viel zu hoch ist (siehe Infokasten). Vermutlich werde sich niemand dazu bereit erklären, nur für die Genehmigung die geschilderte Prozedur mit dem Einholen dieser Dokumente über sich ergehen zu lassen.



Unmut über viel Papierkram, Wunsch nach schlankem Verfahren Die Vorgehensweise mit der Reisegewerbekarte sieht Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers auf IK-Anfrage kritisch. „Die Hürden für eine Beantragung sind sehr hoch.“ Er will auch nicht verhehlen, dass die Thematik „uns große Probleme hinsichtlich der Rechtsauslegung bereitet“. Konkret sei es so, dass man nach Auffassung der Verwaltung einen Spezial- oder Jahrmarkt beim Landkreis beantragen müsse. Dafür brauche es bei der jeweiligen Veranstaltung mindestens zwölf gewerbliche Anbieter und mindestens 75 Prozent private Anbieter. „Das ist die Rechtsauslegung.“ Und nur so könnten die Märkte nach Gewerbeordnung festgesetzt werden. Hinzu kommt: Wenn die Festsetzung durch den Landkreis abgelehnt werde, würden Gebühren anfallen.

Evers ist bereits zu Gesprächen nach Hannover eingeladen worden, von beiden regierungstragenden Fraktionen habe er Signale erhalten, dass es dort das Interesse gibt, Klarheit für alle Beteiligten herzustellen. Der Aufwand für Ausnahmegenehmigungen sei „irrsinnig hoch“. Das Ganze müsse schlank ablaufen, findet Evers, und es sollte quasi auf einem DIN-A 4-Zettel abgehandelt werden können.