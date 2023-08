Dorfflohmärkte am Sonntag und die Frage der Genehmigung

Von: Paul Gerlach

Für den geplanten Flohmarkt in Steimke gab es keine Genehmigung durch die Samtgemeinde. Dies liegt allerdings am Landesgesetz. © privat

Samtgemeinde Hankensbüttel – Der Dorfflohmarkt, der in Steimke für Sonntag, 17. September, geplant war, wurde abgesagt (das IK berichtete). Der Hintergrund ist laut den Organisatoren Bianca Bauke und Arno Heers, dass es aufgrund der jetzigen Gesetzeslage nicht möglich ist, einen Dorfflohmarkt an einem Sonntag auszurichten. Doch bei Steimke handelt es sich nicht um einen Einzelfall: Das entsprechende Landesgesetz, das es schon länger gibt und zuletzt in 2018 geändert wurde, trifft auch für alle anderen Dorfflohmärkte dieser Art an Sonntagen in der hiesigen Region zu. Dagegen regt sich Widerstand: Womöglich tut sich etwas auf Landesebene – auch wenn es noch nichts Konkretes dazu gibt.

Samstage ohne gesetzliche Hürden

Zwar gilt das geänderte Gesetz bereits seit fünf Jahren, aber bislang habe es wohl kaum jemand befolgt, lautet eine Kritik, die man aus der Veranstalter-Riege solcher Flohmärkte hört. Dabei schwingt auch mit, dass derjenige, der den offiziellen Weg geht und vorab nach einer Genehmigung fragt, am Ende in die Röhre guckt – nämlich, wenn sie nicht erteilt wird. Wer nicht fragt, komme womöglich ungeschoren mit seinem Event durch.

Paragraf 14 des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes legt fest, in welchen Fällen die Gemeinden Ausnahmen von den Verboten und Beschränkungen des Sonn- und Feiertagsschutzes (Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung) zulassen können. Grundsätzlich sind alle „öffentlich bemerkbaren Handlungen“ verboten, „die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen“. Dazu gehören alle Handlungen mit potenziell „werktäglichem“ Charakter, etwa auch der Verkauf von Waren. An Samstagen gibt es hingegen keine Einschränkungen.



Generell können Ausnahmen für eine gewisse Anzahl an festgesetzten Jahr- und Spezialmärkten zugelassen werden. Je besonderer und einzigartiger der Anlass, desto eher kann dafür eine Ausnahme bejaht werden. Eine Ausnahme für Privatmärkte ist zulässig, wenn es sich um „nicht gewerblich organisierte Märkte handelt, die ausschließlich für nicht gewerbliche Anbieter veranstaltet werden“. Dabei gilt allerdings, dass die Märkte „gemeinnützigen Zwecken dienen“ müssen. Dies ist bei Dorfflohmärkten meist nicht der Fall.



Wenig verwunderlich sind solche Events und die Frage ihrer Genehmigung – auch durch diverse eigentlich genehmigungspflichtige Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen – kreisweit immer wieder ein Thema. Noch gibt es unterschiedliche Verfahrensweisen in den unterschiedlichen Kommunen, doch durch das Entstehen einer kreisweiten Arbeitsgruppe wird an einer einheitlichen Verfahrensweise gearbeitet. Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers hat sich außerdem an die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens gewendet. Er berichtet, dass er auch Kontakt zu innenpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen aufgenommen hat. „Es liegt mir bereits eine wohlwollende Antwort und eine Einladung des innenpolitischen Sprechers einer regierungstragenden Fraktion vor. Dies stimmt mich positiv, dass wir darüber zeitnah in den Austausch kommen.“ Evers und seine Amtskollegen im Kreis machen sich zudem gemeinsam bei der Landesregierung für eine Auflösung beziehungsweise Abmilderung dieser gesetzlichen Hürden stark. „Ziel ist es, die gesetzliche Grundlage so zu ändern, dass solche Veranstaltungen, die die Dorfgemeinschaften zusammenhalten und ein Miteinander auf dem Land fördern, hier wieder problemlos möglich sind“, sagt Hankensbüttels Rathaus-Chef. „Die Samtgemeinde Hankensbüttel sieht diese Regelung als sehr kritisch an.“



Zur Vorgehensweise der Verwaltung sagt er, dass man sich ans Landesgesetz halte und dieses anwenden und umsetzen müsse. Sofern eine Genehmigung beantragt worden sei und die Verwaltung dadurch Kenntnis über eine solche Veranstaltung habe, sei dem Veranstalter die Genehmigung verwehrt worden. Sollten Hinweise bei der Samtgemeinde eingehen, dass ein solcher Flohmarkt oder eine ähnliche Veranstaltung ohne Genehmigung an einem Sonntag stattfinden, werden die betroffenen Veranstalter angehört und es muss mit einem Bußgeld gerechnet werden. „Leider war dies in der Vergangenheit bereits der Fall“, sagt Evers.



Unverständnis über Regelung Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers moniert, es sei ein Gesetz entstanden, dessen Auswirkungen für die Bürger kaum vermittelbar seien und das die Samtgemeinde im Prinzip dazu zwinge, als „Verbots-Behörde“ und als „Spaßbremse“ aufzutreten. „Es ist ein wesentlicher Einschnitt in das eigenständig und gesellschaftlich organisierte Dorfleben. Wir als Verwaltungschefs müssen Erklärungsarbeit leisten und haben am Ende meist den ‘schwarzen Peter’, können aber für die Regelung überhaupt nichts.“ Das müsse sich ändern und dafür werde er sich auch persönlich einsetzen.