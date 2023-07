„Dörpskampus“ mit Mensa an Sprakensehler Grundschule?

Von: Paul Gerlach

Teilen

Auf dem Gelände der Sprakensehler Grundschule soll nach dem Willen des Samtgemeinderats über die Dorfentwicklung ein Mensa-Projekt angegangen werden, das der Schule, dem Kindergarten und der Krippe zugutekommen soll. © Ohse, Burkhard

Sprakensehl / Samtgemeinde Hankensbüttel – Es ist ein großes Vorhaben: Auf dem Grundstück der Sprakensehler Grundschule soll ein Mensa-Projekt entwickelt und errichtet werden. Dafür sollen Fördergelder aus der Dorfentwicklung her. Dem Antrag des Bündnisses 21 auf Aufnahme des Projekts in das Förderprogramm stimmte der Samtgemeinderat jetzt einmütig zu.

Das Vorhaben soll der Schule, dem Kindergarten und der Krippe zugutekommen. Es sieht unter anderem Koch-, kleine Theater- sowie musikalische Angebote vor. Zusätzlich sollen Beratungs- und Begegnungsangebote im Rahmen von Elternarbeit aufgenommen werden. Die erweiterte Öffnung im Rahmen eines „Dörpskampus“ kann eine Begegnung von Kindern und Senioren ermöglichen – auch beim Essensangebot oder gemeinsamen Spiel- oder Leseangeboten. Der Raum bietet abendlich Möglichkeiten für Informationen oder gemeinsame Themen, die Eltern interessieren. Er kann auch für Förderangebote genutzt und müsste daher multifunktionell konzipiert werden. Es soll ein pädagogisches Konzept zur Verzahnung von Krippe, Kindergarten, Schule und Gemeinde her.



Im Umfeld der Mensa ist vorgesehen, einen kleinen Schulgarten mit Blumen, Gemüse und Kräutern entstehen zu lassen. Auf diese Weise könnte ein zentraler Treffpunkt entwickelt werden.



Die finanziellen Auswirkungen sind mit einmaligen Kosten von geschätzt rund 200 000 Euro angegeben. Als Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung würden jährlich voraussichtlich in etwa 3000 Euro anfallen.



Über die das Förderprogramm Dorfentwicklung soll der Schlauchturm am Sprakensehler Gerätehaus erneuert werden. © Ollech, Hans-Jürgen

Über die Dorfentwicklung soll nach dem einstimmigen Votum des Samtgemeinderats noch ein weiteres Projekt in Kategorie 1 angeschoben werden: die Erneuerung des Schlauchturms am Sprakensehler Gerätehaus. Dies sieht Planer Volker Warnecke laut Ratsfrau Irmgard Pfeffer (Bündnis 21) als nötig an.