Doch noch ein Gemeinschaftshaus in Sprakensehl?

Von: Paul Gerlach

Teilen

So sieht der derzeitige Lageplan aus: Angrenzend an die Grundschule, will die Kirchengemeinde das Gebäude errichten (rot eingezeichnet). © Samtgemeinde Hankensbüttel

Sprakensehl – Die handelnden Personen stecken nicht auf: Die Kirchengemeinde Sprakensehl unternimmt an der Schulstraße einen zweiten Anlauf für den Bau eines Gemeinschaftshauses. Auf der Wiese neben dem Friedhof und angrenzend an die Grundschule soll ein Gebäude entstehen, das nicht nur für kirchliche Zwecke genutzt werden kann, sondern auch allen anderen offen steht. Damit das Projekt überhaupt realisiert werden kann, will die Kirchengemeinde einen Antrag über das Förderprogramm Dorfentwicklung stellen.

Die politische Gemeinde hat für das Vorhaben schon mal die Weichen gestellt und jetzt der dafür nötigen dritten Änderung des Bebauungsplanes „Sothfeld“ zugestimmt. Die Kirchengemeinde muss der Kommune alle mit der Änderung des B-Planes zusammenhängenden Kosten erstatten. Der Beschluss fiel bei einer Gegenstimme von Irmgard Pfeffer (Grüne).



Im „Sothfeld“-Bereich liegen derzeit eine Grünfläche, eine Fläche für die Landwirtschaft sowie Parkplatzflächen. Es könnte also ein Ersatz für das eigentlich dort geplante Dorfgemeinschaftshaus entstehen, für das der Kirchenvorstand im vergangenen Herbst nach der verweigerten Genehmigung durchs Landeskirchenamt die Reißleine ziehen musste (das IK berichtete). Hintergrund ist, dass Pastor Dr. Heinrich Springhorn spätestens in rund acht Jahren in den Ruhestand treten wird. Dann soll seine Pfarrstelle aufgelöst werden, die kirchliche Gemeinde von Hankensbüttel aus mitbespielt werden und alle kirchlichen Liegenschaften in Sprakensehl wie Pfarrhaus und Pfarrscheune voraussichtlich verkauft werden – mit Ausnahme der Christophorus-Kirche.



Wenn das „weitaus kleinere Haus“ – im Vergleich zum ursprünglich geplanten DGH – nun zustande kommt, wäre Bürgermeisterin Christiane Fromhagen „sehr, sehr froh“. Für das „großartige“ Projekt werde sie die Daumen drücken. Dann habe die Kirchengemeinde ein Haus für sämtliche Treffen der Gruppen, Chöre und Kreise, die andernfalls nicht mehr vor Ort stattfinden könnten. Matthias Röling-Müller (Wählergruppe Sprakensehl) betonte, dass die Kirchengemeinde das Ganze in die Hand nehme. Die Kommune müsse finanziell nichts beisteuern. Helmut Schulenburg hielt im Namen des Kirchenvorstandes fest: „Wir brauchen ein Gemeindehaus. Wir werden es als DGH öffnen.“ Aber nicht für „Halligalli-Veranstaltungen“, ergänzte Schulenburg.



Ratsfrau Pfeffer kommentierte den Beschluss im Rat mit den Worten: „Meine Kirchensteuer wird vergeudet.“ Sie moniert, dass es derzeit keinen Finanzierungsplan für das Vorhaben – das noch ganz am Anfang steht – gibt. Ihr fehle jegliches Konzept für das Projekt.