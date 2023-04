Diskussion über Verschönerung des Hankensbütteler Dorfplatzes

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Elisabeth van Werde will, dass der Hankensbütteler Dorfplatz aufgewertet wird. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Über einen Antrag auf Errichtung von Klein-Spielgeräten für Kinder am Hankensbütteler Dorfplatz diskutierten die Mitglieder des Jugend- und Kultur-Ausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. Elisabeth van Werde (WIH) hatte das Dokument – das durch Claudia Wellbrock im Jahr 2021 schon einmal auf die politische Agenda kam – zusammen mit ihrem Antrag zur Verschönerung des Brunnenplatzes vorgestellt.



Dabei betonte van Werde, dass der Dorfplatz eine Aufwertung erfahren müsse und dies etwa durch die Installation einer Wippe möglich sei: „Damit würde der Platz mehr zum Verweilen einladen. Das kostet auch nicht viel Geld. Es wäre traurig, wenn im Haushalt dafür nicht etwa 800 Euro übrig wären. Außerdem ist es schade, nach zwei Jahren immer noch darüber reden zu müssen.“



Ähnlich wie 2021, als beantragte Spielgeräte nicht genehmigt wurden, fiel die Reaktion im Ausschuss aus – zunächst. Marie Fischer (Bündnis für Hankensbüttel) äußerte Bedenken, am Dorfplatz Spielgeräte hinzustellen. „Sie würden direkt an der Straße und am Beton stehen.“ Thomas Sordel (Bündnis für Hankensbüttel) schloss sich Fischer an, brachte aber die Idee ein, die Geräte auf das Grün zu stellen. „Es wäre gut, den Dorfplatz aufzuwerten. Denn ehrlich gesagt sieht der ziemlich langweilig aus.“ Es habe schon früher Ideen gegeben, doch seien die nicht umgesetzt worden. „Die Frage ist, wie er schöner gestaltet werden kann.“



Sordel unterbreitete in diesem Zuge den Vorschlag, dass der Grünstreifen mit Rindenmulch aufgefüllt werden solle, sodass die Wippe dann darauf ihren Platz findet. „Mit dem Bereich an der Kirche könnte ich mich anfreunden. Dafür müssten aber Gespräche mit den dortigen Vertretern geführt werden. Außerdem hängt es von den Fördermitteln ab“, sagte er.



Marie Fischer und Mirko Rehders (CDU) konnten Sordels Vorschlag denn auch viel abgewinnen – und hielten die Position des Spielgeräts für vertretbar. Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, nach Abstimmung mit den Kirchenvertretern auf einem Grünstreifen am Dorfplatz die angedachte Federwippe hinstellen zu wollen.



In Bezug auf eine mögliche Verschönerung des Brunnenplatzes stellte van Werde schließlich den Antrag, im Rahmen der nächsten Ausschuss-Sitzung eine Begehung machen zu lassen. Es solle geschaut werden, wo und ob Bronzefiguren (ein Reiherpärchen zum Preis von 2590 Euro oder Rotwild für 4990 Euro) aufgebaut werden könnten. Dem Antrag wurde einstimmig entsprochen.