Die Samtgemeinde Hankensbüttel und ihre IT-Kosten

Unterschiede zu anderen Verbünden sollen geprüft werden

+ © dpa Die Samtgemeinde Hankensbüttel ist Teil des IT-Verbundes des Landkreises Gifhorn. Warum es bei den IT-Kosten große Unterschiede etwa zur Samtgemeinde Suderburg gibt, will Rathaus-Chef Henning Evers nachprüfen lassen. © dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Paul Gerlach schließen

Samtgemeinde Hankensbüttel – Cyberangriffe auf Kommunen haben bereits Schäden in Millionenhöhe verursacht. Der Niedersächsische Landesrechnungshof nahm in 2022 eine Prüfung in Sachen Informationssicherheit und Notfallmanagement vor. Die Samtgemeinde Hankensbüttel wurde dafür zufällig als eine von zehn Kommunen ausgewählt. „Mit einem akzeptablen Ergebnis“, sagte Rathaus-Chef Henning Evers bei der jüngsten Samtgemeinderatssitzung. „Die Stellen, wo wir nachbessern müssen, sind erkannt.“ Eine politische Diskussion entspann sich darüber, wie die Samtgemeinde, die bekanntlich Teil des IT-Verbunds des Landkreises ist, bei den Kosten im Vergleich mit anderen IT-Verbünden liegt. Evers kündigte an, den Kostenunterschied nachzuprüfen.

Aufgebracht hatte diesen Punkt Irmgard Pfeffer (Bündnis 21), die darauf hinwies, dass die Samtgemeinde Hankensbüttel mit Kosten von gut 182 000 Euro fast doppelt so hoch liegen würde wie die Samtgemeinde Suderburg (rund 94 900 Euro). Warum dies so ist, konnte Evers ad hoc nicht beantworten. Es werde wohl so sein, dass es in der Samtgemeinde Hankensbüttel mehr angemeldete Nutzer gebe. Aufgrund des hohen Kostenunterschieds bat Pfeffer ihn darum, dies zu prüfen – was Evers zusagte. „Es gab Schnappatmung wegen der weglaufenden IT-Kosten. Vielleicht kann der IT-Verbund da Verbesserungen schaffen“, sagte Pfeffer. Evers betonte, dass wenn die IT abschmiere, dies ein „Super-GAU“ sei.



Andreas Kuers (CDU) fand einen Vergleich in Sachen Kosten schwierig. „Es geht um unterschiedliche IT-Verbünde. Wir kennen die Vertragsmodalitäten nicht.“ Vergleiche würden daher hinken. Sein Fraktionskollege Werner Rodewald betonte: „Die Zahlen sprechen für sich. Sie sind nicht vergleichbar.“



Pfeffer fragte nach, wie der Prüfungsbericht des Landesrechnungshofs weiter behandelt werde. „Die Aufgaben für die Samtgemeinde Hankensbüttel sind in ziemlicher Länge aufgeführt.“ So hat die Samtgemeinde etwa noch keinen IT-Sicherheitsbeauftragten benannt. Es fehlen ein IT-Sicherungskonzept, ein IT-Notfallplan (einzelne Bausteine sind vorhanden) und eine Risikoanalyse. Mit den Beschäftigten wurde noch keine IT-Notfallübung umgesetzt. „Die IT-Sicherheit steht bei uns ganz oben“, sagte Evers. Ausfallzeiten würden viel Geld und Arbeitszeit kosten. „Der Bericht zeigt uns auf, was noch zu tun ist.“ Man bleibe an den Themen dran. Klar sei aber rund ums Thema IT im Allgemeinen auch: „Das wird uns ein paar Taler kosten.“



Der Samtgemeinderat nahm indes die Prüfungsmitteilung des Landesrechnungshofs einstimmig zur Kenntnis.