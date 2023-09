Fehlende Unterlagen

Dedelstorfer Freiflächen-Photovoltaik: Standortwahl teils Problem

Von: Paul Gerlach

13 Freiflächen-Photovoltaik-Projekte gibt es aktuell auf dem Gebiet der Gemeinde Dedelstorf: Die Karte zeigt zehn beantragte Anlagen mit Stand vom 30. Juni. Die 13 Projekte nehmen aktuell 3,1 Prozent der Gesamtgemarkung ein. © privat/Gromeier

Gemeinde Dedelstorf – Die Zahl der beantragten Freiflächen-Photovoltaik-Vorhaben in der Gemeinde Dedelstorf wird größer und größer. Doch bei der Sitzung des Bauausschusses am Montagabend, 4. September, wurde klar, dass bei manchen Projekten noch eine Menge Nachholbedarf besteht – zum einen, was das Zusammenstellen der nötigen Unterlagen durch die Firmen angeht. Zum anderen aber auch, was die Anpassung von deren Plänen an den Kriterienkatalog der Kommune betrifft, der zwischenzeitlich nach der Antragstellung der Projektträger beschlossen wurde. Drei der sechs Vorhaben, die bei der Ausschusssitzung behandelt wurden, treffen indes auf Ablehnung in der Lokalpolitik, da sie in Landschafts- oder Naturschutzgebieten vorgesehen sind und/oder die Kriterien der Gemeinde nicht erfüllen.

Probleme sahen die Ausschussmitglieder demnach beim Projekt bei Oerrel, bei dem die Firma Polarys aus Bremen bekanntlich eine Anlage mit einer Größe von etwa acht Hektar plant. Der Ausschuss empfahl dem Rat einstimmig, dass dem Aufstellen eines entsprechenden Bebauungsplanes nicht zugestimmt werden soll, da sich die Flächen im Landschaftsschutzgebiet befinden und somit nicht den Kriterien der Kommune entsprechen.



Mit der gleichen Begründung und dem gleichen Abstimmungsergebnis fielen die Pläne der Firma Anumar aus Ingolstadt durch, die in der Gemarkung Oerrel eine FFPV-Anlage auf etwa 12 Hektar plant.



Auf Ablehnung traf auch das anfängliche Vorhaben der Innovar Solar GmbH aus Meppen, die gemeinsam mit der Kopmann & Kopmann GbR eine Anlage errichten wollen. Da sich aufgrund von Abstandsregelungen zur Wohnbebauung, die durch den Kriterienkatalog getroffen werden, eine grundlegende Änderung der Flächenkulisse ergeben hat, soll der ursprüngliche Antrag aus August 2022 abgelehnt werden. „Er hatte keine Chance auf Bewilligung“, sagte Ausschussvorsitzender Torsten Schäfer (Gruppe „Zusammen für Dedelstorf“ (ZfD)). Aber in diesem Fall könnte das Ganze noch „geheilt“ werden: Es gibt einen neu vorgelegten Antrag von Mitte Juli, der auf drei Flurstücke auf einer Fläche an der Langwedeler Straße bei Repke abzielt. Dieser zweite Antrag soll nach der einstimmigen Empfehlung des Ausschusses als neues Projekt in der Liste von Vorhaben aufgenommen werden, sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Er steht somit am Ende der fortlaufend geführten Liste. Unklar ist laut Schäfer auch noch die Größe und die Besitzer dieser Flächen.



Fehlende Unterlagen

Heike Mingo (Gruppe „Für Dedelstorf“) betonte bei der Sitzung einen Punkt, der zugleich Tenor im Ausschussrund war: „Wir sollten generell erst über Anträge beratschlagen, wenn alles von den nötigen Unterlagen vorliegt.“

Zudem wurden die Aufstellungsbeschlüsse für drei Projekte bei der Sitzung vertagt. In den Gemarkungen Lingwedel und Repke ist durch die Firma DVP Solar aus Berlin ein Solarpark vorgesehen, der rund 27,6 Hektar eingezäunte Projektfläche im Visier hat. Die von der Gemeinde benötigten Unterlagen sind aber noch nicht komplett. Die Flächengröße der einzelnen Flächeneigentümer darf maximal ein Prozent der Gemarkungsfläche betragen und muss angepasst werden. Der Abstand zur Wohnbebauung muss auf 300 Meter erhöht werden. Alternativ muss eine schriftliche Zustimmung des Hauseigentümers innerhalb der Abstandsgrenze von 300 Metern vorgelegt werden. Gemäß Kriterienkatalog wird darauf geachtet, dass maximal 5 Prozent der Gemarkung der einzelnen Orte mit PV belegt werden dürfen.



Nachgearbeitet werden muss noch beim Vorhaben der Firma Anumar, die – zusätzlich zum Oerreler Projekt – eine FFPV-Anlage mit einer Gesamtgröße von etwa 16 Hektar in der Gemarkung Allersehl auf verschiedenen Flurstücken plant. Simone Müller (ZfD) hielt sich aufgrund von Betroffenheit von dem Projekt bei diesem Tagesordnungspunkt komplett raus. Ihre Fraktionskollegin Ulrike Meyer-Richter beantragte die Vertagung des Punktes, da die Flächen, die dort hineingehören, unklar seien, das Vorhaben stimme mit der 1-Prozent-Regelung nicht genau überein und der Antrag in Sachen Wohnbebauung sei auch nicht richtig angepasst. Schäfer ergänzte, dass die Größe der Flurstücke nicht genannt sei.



Vertagt wurde auch die Beratung des dritten Projektes, bei dem die Firma Lunaco in den Gemarkungen Allersehl und Weddersehl eine Anlage vorsieht. „Die Flächen sind noch nicht klar“, so Müller. Einige fallen heraus, einige kommen im Vergleich zum ursprünglichen Plan hinzu. Der Status gilt als unklar. „Da steigt keiner durch“, sagte Henry Köllner (ZfD).