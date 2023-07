Dedelstorfer Freiflächen-Photovoltaik: Gesamtbild immer klarer

Von: Paul Gerlach

Für die Gemeinde Dedelstorf kristallisiert sich immer mehr ein Gesamtbild heraus, was die angepeilten Flächen für die Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen angeht. Insgesamt gilt laut Kriterienkatalog, den die Kommune aufgestellt hat, dass maximal fünf Prozent der Gemeindegemarkung als Gebiete für Freiflächen-PV ausgewiesen werden dürfen.

Dedelstorf – Laut Ratsfrau Annika Gromeier (Gruppe Zusammen für Dedelstorf), die sämtliche Pläne in einer Tabellenkalkulation zusammengetragen hat, sind aktuell rund 218 Hektar beziehungsweise 2,8 Prozent flächenmäßig an FFPV geplant. In der Gemeinde – rund 7600 Hektar groß – ist also noch Luft nach oben, wenn man die selbst auferlegten Regeln anlegt.



Bei der Ratssitzung am Donnerstag, 6. Juli, wurden bereits Töne laut, dass man diese Regelung ja auch noch theoretisch aufweichen könnte und die 5-Prozent-Marke weiter nach oben schieben könnte. Diese Möglichkeit habe man sich von Anfang an offen gehalten.

Zehn der Vorhaben wurden bisher – nach der Reihenfolge ihres Eingangs – bei öffentlichen Sitzungen präsentiert (das IK berichtete). Bei der Sitzung stellten zwei weitere Projektierer ihre Pläne vor. Die Firma MEC hat in der Gemarkung Weddersehl eine 5,8 Hektar große Projektfläche im Blick. Dort würden 26 Bodenpunkte anliegen, der nächste Siedlungsbereich sei mehr als einen Kilometer entfernt, der nächste Punkt zum Einspeisen des erzeugten Stroms rund sieben Kilometer. Das Vorhaben sei mit dem Kriterienkatalog der Gemeinde abgeglichen worden. Die Firma will der Kommune nach eigener Aussage 0,2 Cent je produzierter Kilowattstunde anbieten. Ein städtebaulicher Vertrag werde abgeschlossen und das Ganze mit einer Rückbau-Bürgschaft abgesichert. Man biete eine Bürgerbeteiligung bei dem Projekt an. Selbst bauen will die Firma die Anlage nicht, man habe aber Kontakt zu zwei Generalunternehmern – alles Weitere sei eine Frage der dort vorhandenen Kapazitäten. Der Betreiber des Ganzen wäre dann ein französischer Energieversorger.



Beim zweiten Projekt geht es um Flächen der Familie Dreyer im nordöstlichen Bereich von Oerrel, auf der die Firma GP Joule eine FFPV-Anlage selbst bauen und betreiben möchte. Zunächst sind 45 Hektar im Fokus, wie viel davon dann tatsächlich als Projektfläche übrig bleibt, ist noch unklar. Die genaue Fläche will der Betreiber im engen Austausch mit der Kommune abklären.



Der Rat fasste bei der Sitzung mit großer Mehrheit den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Solarkraftwerk Langwedel (Firma Climagy). Für die geplante Anlage der Solarpark-Gemeinschaft im Plangebiet Oerrel wurde die Aufstellung eines B-Plans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss für den Bürgersolarpark Oerrel vom gleichnamigen Unternehmen wurde mit großer Mehrheit vertagt – da noch kein Plan vorliegt, der aufzeigt, dass die 300 Meter Mindestabstand zu anderen Projekten eingehalten werden, so Gromeier.



Ratsherr Richard Uwe Kraus (Gruppe Für Dedelstorf (FD)) wies darauf hin, dass es laut LSW angesichts der nötigen Ertüchtigung der Leitungen voraussichtlich noch sechs bis acht Jahre Zeit in Anspruch nehme, bis der FFPV-Strom überhaupt abgeleitet werden könne. Er monierte, dass die FFPV-Thematik in der Gemeinde „unter Zeitdruck“ vorangetrieben worden sei, ohne die Verfahren auf Landkreis- und Samtgemeinde-Ebene abzuwarten.

Kontroverse um Antrag im Rat Für irritierte Reaktionen in der Gruppe Zusammen für Dedelstorf (ZfD) sorgte im Gemeinderat der Antrag von Richard Uwe Kraus (Für Dedelstorf (FD)) im Namen seiner Gruppe, die Tagesordnungspunkte zu den drei vorangeschrittenen Freiflächen-Photovoltaik-Vorhaben – einmal in der Gemarkung Langwedel und zweimal in der Gemarkung Oerrel (siehe Artel) – abzusetzen. Der Antrag wurde abgelehnt – nur Kraus und seine Fraktionskollegin Heike Mingo stimmten dafür. Kraus hatte sich dafür starkgemacht, alle FFPV-Projekte in einer Ratssitzung zu beschließen. Man wolle Schaden von der Gemeinde abwenden, da bereits einzelne Personen ein mögliches gerichtliches Verfahren zur Klärung angedeutet hätten. Simone Müller (ZfD) konnte überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Gruppe FD – nach all der Arbeit, die man seit dem vergangenen Jahr in die FFPV-Thematik gesteckt habe – nun die Bauleitplanung bei den Projekten stoppen wolle. „Ich bin stolz darauf, dass wir schneller waren als alle anderen“, sagte Torben Mehrwald (ZfD). Wenn andere Gemeinden nun Dedelstorf überholen würden, verliere man außerdem die Optionen zum Einspeisen des Stromes. Fraktionsvorsitzender Simon Schultz und er sprachen sich dafür aus, auf dem Gaspedal zu bleiben. Man sei für den PV-Ausbau.