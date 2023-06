Dampf bei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen durch zwei Fristen?

Von: Paul Gerlach

Samtgemeinde Hankensbüttel – 31. August und 31. Januar – dies könnten in 2023, aber auch in den Folgejahren, zwei wichtige Stichtage für die Investoren in Sachen Freiflächen-Photovoltaik (FFPV) in der Samtgemeinde Hankensbüttel werden. In puncto Flächennutzungsplanung läuft es nämlich auf einen geordneten Ablauf hinaus.

Der Samtgemeinde-Bauausschuss empfahl jetzt einstimmig an den Samtgemeinderat, dass der F-Plan zum 45. Mal geändert werden soll. Es geht dabei um die Teilbereiche Hankensbüttel, Oerrel und Langwedel. Die dahinterstehenden Vorhaben sind bereits bekannt: Bei Oerrel geht es Green Energy um zwei Flächen mit insgesamt 13,3 Hektar direkt an der K 7. In der südlichen Gemarkung Langwedel handelt es sich um ein Projekt von den Energy Heroes mit etwa 14,3 Hektar. Bei der F-Plan-Änderung gesellt sich noch das Hankensbütteler Projekt an der B 244 mit etwa zehn Hektar durch die Green Energy 3000 GmbH hinzu. Das Verfahren dafür hat laut Verwaltungsangaben bisher nicht begonnen, da der städtebauliche Vertrag noch nicht unterzeichnet wurde. Die 45. Änderung soll alle drei Teilbereiche betreffen – und nicht, wie ursprünglich gedacht, nur Hankensbüttel.



So soll der Ablauf in Sachen FFPV nun aussehen, wenn es nach dem Willen des Samtgemeinde-Bauausschusses geht: Alle Anträge für solche Anlagen sollen – geordnet nach der jeweiligen Gebietseinheit, die dem Standort der Anlage zugrunde liegt – bis zum Stichtag 31. August eines Jahres bei der Samtgemeinde-Verwaltung vorliegen. Das gilt auch für den jeweiligen städtebaulichen Vertrag. Es soll aber nicht nur einen Stichtag im Jahr geben, sondern noch einen zweiten – am 31. Januar.



Für diese Vorgehensweise hatte sich zuvor Werner Rodewald (CDU) ausgesprochen. Es sei wichtig, dass die jeweiligen Unterlagen zu einem Antrag vollständig vorliegen. Durch die Bündelung umgehe man die Situation, dass eine Vielzahl an Anträgen eine Vielzahl von F-Plan-Änderungen nötig mache – samtgemeindeweit geschätzte 25 an der Zahl. „Das kann nicht unser Ziel sein und das ist nicht zu händeln.“ Sonst bestehe die Gefahr, dass im Falle des Scheiterns eines Projekts – etwa aufgrund von naturschutzrechtlichen Bedenken – das Gesamtverfahren in puncto FFPV blockiert werde.



Der Ansatz, ein F-Plan-Verfahren pro Mitgliedsgemeinde anzuschieben, fand auch Gefallen bei den anderen Ausschussmitgliedern. Sobald für weitere FFPV-Projekte die Unterlagen vorliegen, könnte die jeweilige Mitgliedsgemeinde dann in der neuen Runde zum nächstmöglichen Stichtag die Projekte gebündelt fürs nächste F-Plan-Verfahren „anmelden“. So soll die Vielzahl an Anträgen bewältigt und gleichzeitig so Verzögerungen für einzelne Vorhaben vermieden werden, war von CDU-Seite zu hören. Thomas Lucker (Bündnis 21) äußerte – vor der Einigung auf die beiden Stichtage – jedoch Bedenken in puncto Verzögerung: „Es gibt Gemeinden ohne Obergrenze. Da weiß man nicht, was kommt.“ Auch Fraktionskollegin Irmgard Pfeffer betonte: „Wir sollten uns nicht monatelang Zeit lassen.“



Der Beschlussvorschlag ging dann letztlich aber einmütig durch. Er beinhaltet, dass bei den Vorhaben eine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie eine Information der Öffentlichkeit vorgenommen werden soll. Betont wurde durch Inge Elvers vom Bündnis: „Wir werden uns mit jedem einzelnen Antrag beschäftigen.“