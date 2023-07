Butiru-Projekt: Kühe und Kleinkredite zahlen sich aus

Von: Paul Gerlach

Topista vor ihrem Gemischtwarenladen: In 129 Dörfern wurde inzwischen ein Kleinkreditsystem für Frauen angeschoben. © Privat

Hankensbüttel/Butiru – Beim Butiru-Projekt in Uganda geht es voran, berichtet die aus Wierstorf stammende Leiterin Elisabeth Mwaka im IK-Gespräch. „Die Arbeit in den umliegenden Dörfern entwickelt sich mehr und mehr zu einem großen Segen für die ganze Bevölkerung.“

Im Stammesgebiet der Bamasaaba leben etwa 8,2 Millionen Menschen, fast alle in sehr abgelegenen und ärmlichen Gegenden, so Mwaka. „Derzeit erreichen wir nur etwa zehn Prozent im südwestlichen Teil des Mount-Elgon- Massivs, um das herum der Stamm angesiedelt ist.“



Im Wirkungsgebiet konnte bisher in 129 Dörfern ein Kleinkreditsystem für Frauen angeschoben werden, weitere 16 Dörfer sind auf der Warteliste. Sie bekamen bereits die Einführung durchs Butiru-Team und warten auf ihre Anschubfinanzierung. Mwaka: „Über die Jahre erkennen wir mehr und mehr, wie wichtig es ist, die Entwicklung – und damit die Unabhängigkeit und den Selbstwert – von Mädchen und Frauen unseres Stammes zu stärken. In vielen Klans werden Mädchen weiterhin danach bewertet, wie viel Brautpreis sie einbringen und Ehefrauen danach, wie viele Kinder sie bekommen.“ Dank der Kleinkredit-Initiative und auch durch Schulbildung ändere sich diese Einstellung „auf wunderbare Weise“.



Die Idee, Frauen in den Dörfern mit Anschubfinanzierung für Kleinprojekte zu unterstützen, bekamen die Verantwortlichen beim Butiru-Projekt durch ein Buch von Muhammad Yunus über das Grameen-Banksystem in Bangladesch. „Nach einigen ersten Fehlschlägen konnten wir das System an unsere Situation anpassen“, sagt Mwaka. Die Anschubfinanzierung von je 1000 Euro helfe, die jeweiligen Lebensumstände zu verbessern. Neben Geschäftsideen, Kreditausgaben und Rückzahlungen werden in den wöchentlichen Gruppentreffen mittlerweile auch viele andere Dinge besprochen und es wird sich gegenseitig Hilfestellung gegeben. Etwa dazu, was man machen soll, wenn der Schwiegervater Sex möchte, wenn der Klan einer Witwe das Land wegnehmen will oder sie zwingen will, den Schwager zu heiraten. „Nebst solchen Problemen hilft man sich auch bei vielem anderen – vom Einbringen der Ernte bis hin zu Geburten“.



Die Gründung dieser Kleinkreditgruppen legt auch eine gute Basis für die Akzeptanz von Familienplanung und Aufklärungsinitiativen in den Dörfern. Die Hebammen des Hospitals wechseln sich ab und jede Gruppe wird meist einmal im Monat besucht. In jedem Dorf gibt es Frauen als traditionelle Hebammen und so genannte Barfußdoktoren, die ihr Wissen von Müttern, Vätern und Großeltern übernommen haben. Mwaka: „Jahrelang gab es da zwischen diesen traditionellen weisen Frauen und Männern, die zum Teil auch Zaubermedizin und Aberglauben verbreiteten, sowie den ausgebildeten Gesundheitskräften eine große Kluft. Einer bekämpfte den anderen.“ Positiv: Das werde jetzt durch regelmäßigen Austausch auch besser.



Dank der More-Milk-Initiative eines Hamburger Geschäftsmannes können seit Anfang des vergangenen Jahres auch Kühe an die Frauengruppen ausgegeben werden, so Mwaka. Viele Kleinkinder in der Region leiden an Kwashiorkor, also Eiweißmangel. „Durch den Kuhsegen wird auch das jetzt besser.“ Die Kuh wird an eine von der Gruppe ausgewählte Frau gegeben, die dann die beiden ersten Kälbchen an weitere Gruppenmitglieder weiterzugeben hat. Mwaka berichtet von glücklichen Kuhbesitzerinnen und kürzlich geborenen Kälbchen. Es würden auch Namenswünsche des Spenders berücksichtigt, so trage eine Kuh nun den Namen Augusta Louise.



• Weitere Infos zur Arbeit des Vereins gibt’s unter butiru-freundeskreis.net. Spenden gehen auf das Konto DE07 2579 1635 0061 8870 00.