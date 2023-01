Hankensbütteler Mahnmal mit höchster Priorität?

Von: Pascal Patrick Pfaff

Mit der geplanten Erneuerung des Denkmalwegs in Hankensbüttel soll auch das Mahnmal neu gestaltet werden.

Hankensbüttel – Damit neue Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung für die Samtgemeinde Hankensbüttel aufgenommen werden können, ist es nötig, das Dorfentwicklungskonzept fortzuschreiben und den Maßnahmenkatalog anzupassen respektive zu erweitern. Dies ist bei der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses der Gemeinde Hankensbüttel nun auch geschehen. Die Ausschussmitglieder votierten dabei einstimmig dafür, zwei Projekte mit einer höheren Bedeutung zu versehen, als bislang vorgesehen.



Zunächst nur Ideenskizzen

Bekanntlich gehören zeitnah umzusetzende Projekte in Maßnahmenkategorie I, alle nachgeordneten haben die Priorität II und III. Und von Maßnahmenkategorie III soll nun Projekt 171 – es ist die mit 50 000 Euro veranschlagte Erneuerung des Spielplatzes „Kinderglück“ am Amtsweg – in Kategorie I hochgestuft werden. Auch würden es die Ausschussmitglieder gerne sehen, dass die zum Kostenpunkt von 125 000 Euro geplante Erneuerung des Denkmalweges (einschließlich der Gestaltung des Mahnmales (siehe auch Meldung rechts); Projekt 115) von Priorität II auf I hochrückt.



Hinrich Schulze (CDU) betonte indes auch die Bedeutung anderer Projekte – und sprach in diesem Zusammenhang von einer Ideenskizze, die er habe. So solle die Domänenstraße in Isenhagen „angefasst“, also erneuert werden (Projekt 178, Maßnahmenkategorie III, Kosten: 150 000 Euro). Wichtig sei auch die Neugestaltung im Vorbereich des Waldbades für 75 000 Euro, die im Verantwortungsbereich der Samtgemeinde Hankensbüttel liegt (Projekt 88, Maßnahmenkategorie I).



Ebenso brachte er die Überlegung ein, die Straße Jahnplatz in Hankensbüttel umzugestalten. Auch sei eine Erschließung des Waldpfades zwischen der Karl-Söhle-Schule und Im Fillergrund bis hin zu den Straßen Am Walde beziehungsweise Im Heidland eine Idee. Gerade auch, weil Schulkinder diesen Weg nutzen.



Nachtigalleninsel in den Überlegungen

Im Zuge der angepeilten Wegeerneuerung im Waldgebiet Hagen (125 000 Euro, Projekt 177, Maßnahmenkategorie III) brachte Ausschussvorsitzender Rainer Nuth (Bündnis 21) auch die Überlegung ins Spiel, das Gebiet um die Nachtigalleninsel nach den Sturmschäden der vergangenen Jahre wieder aufzuwerten.



„Dort fanden früher viele Taufen und Konfi-Freizeiten statt. Es ist wirklich ein idyllischer Ort, der den Bürgern in positiver Erinnerung ist. Wir wollten rund um den Forst etwas machen – doch geklappt hat das noch nicht“, sagte Nuth.