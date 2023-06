Bekommt Behren über die Dorfentwicklung einen neuen Spielplatz?

Von: Paul Gerlach

Bekommen die Behrener – wie hier in Dedelstorf mit viel Eigeninitiative – einen neuen Spielplatz über die Dorfentwicklung? Die Politik unternimmt dazu einen Anlauf. © Gades, Manfred

Behren/Sprakensehl – Die Hoffnung ist groß: Die Gemeinde Sprakensehl will über das Förderprogramm Dorfentwicklung einen neuen Spielplatz für Behren erreichen. Daher wird laut dem einstimmigen Ratsbeschluss vom Mittwochabend, 7. Juni, zum Stichtag 15. September ein entsprechender Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig gestellt.

Das Planungsbüro Warnecke, das von der Verwaltung mit den Vorplanungen beauftragt werden soll, hat laut Bürgermeisterin Christiane Fromhagen noch einiges an Arbeit vor sich. Denn mit Blick auf das Bewertungsschema bei der Dorfentwicklung und die Mindestanzahl an Punkten, die im Rahmen dieses Schemas zwingend erreicht werden muss, soll bei dem Spielplatz zum einen ein Aufenthaltsbereich integriert werden. Auf Bereiche dieser Art wird bei dem Förderprogramm bekanntlich durchaus Wert gelegt. Zum anderen soll bei dem Spielplatz-Projekt auch das Thema Umweltbildung nicht zu kurz kommen.



Bei der Sitzung am Mittwoch, 7. Juni, wurde nach Angaben von Fromhagen außerdem angeregt, dass das Vorhaben zusammen mit den Behrener Bürgern entwickelt werden soll.

Bei Förderanträgen, die jetzt über die Dorfentwicklung eingereicht werden, geht es um Vorhaben, mit deren Umsetzung – einen positiven Bescheid vorausgesetzt – im nächsten Jahr begonnen werden soll. Aktuell erhält die Gemeinde laut Fromhagen bei der Förderquote 65 Prozent.



Bereits im Vorbereitungsausschuss hatten die Ratsleute Irmgard Pfeffer (Grüne) und Nils Cynis (Wählergruppe Sprakensehl (WGS)) sich dafür starkgemacht, dass die Gemeinde mindestens ein Projekt beantragen solle. Neben Cynis und Fromhagen begrüßte auch Matthias Röling-Müller von der Wählergruppe, dass man Spielplätze in den Orten auf diese Weise auf Vordermann bringen könne. Mit Planer Volker Warnecke wird Rücksprache gehalten, damit es eine Chance auf Förderung gibt, erläuterte die Bürgermeisterin. Solch ein Projekt koste schließlich nicht hunderttausende Euros, war bei der Sitzung zu hören. Der Spielplatz in Behren sei an der Reihe, der jetzige sei 30 Jahre alt, sagte Jöran Lutterloh von der Wählergruppe.