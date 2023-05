Antrag fällt durch

Balkonkraftwerke: Nein zu Förderung durch Gemeinde Dedelstorf

Von: Paul Gerlach

Solarpaneele auf dem Balkon der Wohnung anzubringen, steht den Bürgern in der Gemeinde Dedelstorf frei: Doch die Kommune wendet sich gegen eine finanzielle Unterstützung der Bürger bei der Installation von Balkonkraftwerken in der Form, wie sie in einem Antrag der Gruppe „Für Dedelstorf“ gefordert wurde. © dpa

Dedelstorf – Gegen Balkonkraftwerke an sich dürfte in der Gemeinde Dedelstorf niemand etwas haben – zumindest ist dies öffentlich nicht bekannt. Ein Antrag der Gruppe „Für Dedelstorf“ (FD) auf finanzielle Unterstützung durch die Kommune für die Bürger bei der Installation eines Balkonkraftwerkes fiel im Gemeinderat jetzt aber fast einstimmig durch.

Die Gruppe hatte mit ihrem Antrag bekanntlich darauf abgezielt, dass durch ein Balkonkraftwerk der Einstieg für weitere Maßnahmen in puncto Dachflächen-Photovoltaik ermöglicht werden soll. Ein Förderprogramm durch die KfW und das Land Niedersachsen sei zurzeit nicht zu erwarten – weshalb die Gemeinde Dedelstorf ein Ausrufezeichen zur Weiterentwicklung setzen könne. Aus den Reihen der Gruppe wurde auf zwei entscheidende Zahlen hingewiesen: die Deckelung auf 60 Prozent der möglichen zu fördernden Summe und maximal 750 Euro pro Haushalt. Die Anschaffungspreise von Balkonkraftwerken würden auf einer Spanne von zum Teil unter 500 Euro und teils über 1200 Euro variieren.



Aus Sicht der Verwaltung sollte indes beachtet werden, dass die Vorrichtungen von der Mehrwertsteuer befreit sind und durch die Produktion des eigenen Stroms die Stromrechnung um 50 bis 200 Euro pro Jahr reduziert werden kann, wodurch sich die Anschaffung bereits nach weniger als zehn Jahren rechnet.



Dominik Spengler (FD) machte sich bei der Ratssitzung erneut für den Antrag seiner Gruppe stark. Es gelte, eine „kleine Energiewende“ voranzubringen und PV-Anlagen attraktiver zu machen – für Menschen, die zur Miete wohnen oder die keine Dachflächen mit Sonneneinstrahlung haben. Andere Kommunen und Bundesländer – er nannte Schleswig-Holstein – hätten eine solche Förderung erlassen. Die Gemeinde könne mit gutem Beispiel vorangehen.



Die große Mehrheit im Rat wandte sich gegen die Förderung in der beantragten Form. Er halte wenig von einer derartigen Förderung, sagte Torben Mehrwald (Gruppe „Zusammen für Dedelstorf“ (ZfD)). Die beantragten 60 Prozent als Deckelung seien „eine Stange Geld“. Andere Leute würden auf Flächen von 4, 5 oder 10 Hektar mehr Geld investieren und keine Förderung dafür bekommen. Spengler entgegnete, dass die Zahlen aus dem Antrag als Diskussionsgrundlage gedacht gewesen seien – es gehe darum, ob man grundsätzlich fördern wolle oder nicht.



Aber die Summe stehe nun mal im Antrag, sagte Mehrwald. Mit Blick aufs Gemeindesäckel betonte er: „Es könnten horrende Summen werden.“



Antrag fällt durch

„Die Anschaffungskosten für Balkonkraftwerke sind nicht so hoch“, sagte Simone Müller (ZfD). An anderen Stellen brauche man als Kommune das Geld dringender. Der nötige verwaltungstechnische Aufwand stehe außerdem nicht im richtigen Verhältnis dazu. Sie könne daher nicht zustimmen. Er sehe für die Gemeinde keinen Ansatz, Privatleute bei einer solchen Anschaffung zu unterstützen, sagte ihr Fraktionskollege Torsten Schäfer. Die seit Jahresanfang gestrichene Mehrwertsteuer für die Anlagen sei eine indirekte Förderung, so Bürgermeisterin Ulrike Bührke. Bei den Freiflächen-PV-Anlagen gebe es auch keine finanzielle Förderung durch die Kommune.

Bei einer Gegenstimme lehnte der Rat den FD-Antrag ab.