Am Bahnhof: Dauerbaustelle in Hankensbüttel wegen Kanalarbeiten

Von: Paul Gerlach

Vom ehemaligen Bahnhof in Hankensbüttel aus die Straße hoch Richtung Fillerberg setzt der Wasserverband Gifhorn aktuell die Erneuerung der Kanalisation fort. © Boden, Holger

Hankensbüttel – Die Arbeiten in diesem Jahr werden recht umfangreich: In Hankensbüttel wird – wie auch schon an anderer Stelle im Ort geschehen – die Erneuerung der Kanalisation fortgesetzt. Dafür werden die Kanäle neugeordnet. An der Straße Am Fillerberg nimmt der Wasserverband Gifhorn bekanntlich ein Maßnahmenbündel in Angriff. Zu diesem Zweck wurde am 26. Juni in der Straße Am Bahnhof eine Dauerbaustelle eingerichtet. Diese wird die Bürger noch eine ganze Weile beschäftigen und ist mit Einschränkungen für den Straßenverkehr verbunden.



Momentan wird der Regenwasserkanal in der Straße Am Bahnhof verlegt. Dieser Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis September, heißt es beim Wasserverband auf IK-Anfrage. Im Anschluss wird der Regenwasserkanal in der Straße Am Fillerberg verlegt. Dieser Abschnitt wird – je nach Witterung – wohl bis zum Jahresende dauern. Der letzte Abschnitt wird dann die Verlegung des Regenwasserkanals in der Bahnhofstraße. Dies soll bis zum Frühjahr 2024 andauern.



Abgesehen vom Regenwasserkanal, verlegt der Wasserverband ebenfalls eine neue Trinkwasserleitung, um die über 60 Jahre alte Leitung auszutauschen. Die LSW erneuert in einem Teilbereich die Gasleitungen. Diese Arbeiten werden unabhängig von den Bauabschnitten für den Kanalbau ausgeführt.



Im nordwestlichen Teil beziehungsweise im oberen Teil des Fillerbergs wird das Pflaster im Gehweg ausgetauscht und in voller Breite erneuert. Wasserverband und LSW erneuern dabei das Pflaster über dem gemeinsamen Leitungsgraben in einer Breite von 1,50 Meter. Die Gemeinde Hankensbüttel trägt die Kosten für die Erneuerung des restlichen Streifens in einer Breite von 1 Meter.



Gemeinde knüpft an

In der öffentlichen Straße erneuert der Wasserverband nur die Oberfläche über dem Rohrgraben der Kanalisation. In den asphaltierten Bereichen umfasst dies etwa die Hälfte der Straßenfläche. Die Gemeinde Hankensbüttel will sich allerdings an den Baumaßnahmen des Wasserverbandes an der Straße Am Fillerberg beteiligen Die Maßnahme zählt zu den größeren, die auch im Haushalt der Kommune verankert sind: 250 000 Euro an Kosten werden dafür veranschlagt. Schließlich soll auch die Oberfläche der Straße nach den Arbeiten wiederhergestellt werden.