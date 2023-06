Abi-Ulk des Hankensbütteler Phi-Jahrgangs: Mächtig was los

Von: Hilke Bentes

Mächtig was los war beim Abi-Ulk des Hankensbütteler Phi-Jahrgangs. © Bentes, Hilke

Hankensbüttel – Dichtes Gedränge auf dem Schulhof des Hankensbütteler Gymnasiums – eine Woche vor der Abi-Entlassung ließ es der Phi-Jahrgang mit Mitschülern und Lehrern am Donnerstag, 22. Juni, mächtig krachen. Beste Laune, ein tolles Programm, Waffeln und kalte Getränke sorgten bei warmen Temperaturen für einen gelungenen Tag. Nicht mehr lange, und dann heißt es für sie Abschied nehmen. Aber auf den geparkten Trecker-Anhängern, die als Bühne dienten, waren diese Gedanken noch weit weg.

Stattdessen verwandelten die etwa 90 Schüler des diesjährigen Abi-Jahrgangs den Schulhof zur Bühne. Laute Musik und Rufe wie „Abi, Abi, Abi, Abitur..!“ waren schon aus der Entfernung zu hören. Der Schulhof mutierte zum Hotspot, die übrigen Schüler ließen sich von der guten Laune anstecken. Zudem gab es Waffeln, auch die Abi-Zeitung ging im Nu weg.



Nicht fehlen durfte der Auftritt der Lehrer. In einem Duell mussten zum Beispiel die beiden Geschichtslehrer Gert Janke und Christian Könnig gegeneinander antreten. Wann war die Französische Revolution? Und wer wurde auch der Sonnenkönig genannt? Mit ungekochten Eiern als „Buzzer“ rätselten die beiden um die Wette – und die übrigen Schüler des Gymnasiums, die sich dicht um die Bühne drängten, feuerten sie fleißig an. Nicht zu schlagen schien anschließend Mathelehrer Matthias Adler, der glatt noch seinen großen Auftritt zu verpassen drohte. Im Kopfrechnen hatten die Schüler aus dem Publikum allerdings kaum Chance gegen den Experten. Die etwas andere Auflage von „Wer wird Millionär?“ machte zwar keinen reich, aber die Laune war bestens.

Alle Phis packten mit an. Aber: „Der enge Kreis des Orga-Teams besteht aus etwa 15 Leuten“, erklärte Jahrgangssprecher Ole Staschik. „Endlich sind wir es, die auf der Bühne stehen können. Darauf haben wir all die Jahre hingefiebert“, sagte er schmunzelnd. Ein Wermutstropfen: Die Nachprüfungen finden in der kommenden Woche statt, ein anderer Termin des Ulks ließ sich nicht finden. Das Programm geht straff weiter: Am Freitag, 30. Juni, findet die Abi-Entlassung statt, tags darauf feiern sie ihren Abi-Ball in Knesebeck.