Weinanbau in Emmen hat begonnen

Von: Siegfried Glasow

Die beiden Junglandwirte Maria Kopka und Henning Buhr verpflanzen die Hochstammreben auf dem Emmener Klosterfeld für ihr Weinanbau-Projekt. © Glasow, Siegfried

Emmen – Bei strahlendem Sonnenschein lieferte die Rebschule Schäfers aus Armsheim, mitten in Rheinhessen, am Pfingstwochenende die ersten Rebstöcke mit der Rebsorte Solaris an und verpflanzte sie auf dem Emmener Klosterfeld. Die beiden Junglandwirte Maria Kopka und Henning Buhr wollen auf der 1,5 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche 7500 Rebpflanzen, sogenannte einjährige Hochstammreben, maschinell in den Boden einbringen.

Den Grundstock bilden die Weißwein-Rebsorten Solaris und Muscaris. Es folgt die rote Traube Rondo. Alle drei Sorten gelten als pilzwiderstandsfähig, frostfest und früh reifend. „Sie sind wesentlich robuster und weniger krankheitsanfällig“, erklärte der künftige Weinanbauer Buhr.



Nach Angaben von Maria Kopka wird im Jahr 2025 mit der ersten großen Ernte gerechnet. Namen für die verschiedenen Weine gibt es noch nicht. Henning Buhr sagt: „Hier gibt es ganz klare gesetzliche Bestimmungen, sodass es am Ende nur heißen darf: ‘Wein aus deutschem Anbau’“. Bevor die erste Traube ausgewachsen und gereift ist, gibt es jetzt schon großes Interesse. „Nach dem ersten Zeitungsbericht trafen schon Bestellungen ein“, so Kopka, die während ihres Landwirtschafts-Studiums erste Kontakte zum Weinanbau herstellte und zusammen mit ihrem Vater Erfahrungen beim hobbymäßigen Weinanbau in der Nähe der Weinregion Saale-Unstrut sammelte.



Hochstammreben mit Wachs überzogen

Jörn Schäfers aus der gleichnamigen Rebschule kam persönlich nach Emmen, um den Weinanbau zu leiten. „Die Hochstammreben sind über der Erde mit grünem Wachs überzogen, damit sie nicht austrocknen“, sagte Schäfers, der mit seinem Vater Klaus seit den frühen 1960er Jahren hochwertige Pfropfreben züchtet. Darunter fallen erstklassige Weinreben für Winzer sowie Tafeltrauben für den Garten. Durch die langjährige Erfahrung in Rebenveredlung, Rebklon-, Unterlagen- und Standortwahl stellt Klaus Schäfers den Kopf der Rebschule Schäfer dar. Jörn Schäfers führt die dritte Generation an. Er hat an der Hochschule Geisenheim Weinbau sowie Oenologie studiert und ist seit Kindestagen im Betrieb involviert.

Wie Buhr mit einem Schmunzeln berichtet, hätte sich der ortsansässige Gastwirt Heinrich Pasemann lieber einen Hopfenanbau gewünscht, um später einmal Emmener Bier, gebraut in Wittingen, zu verkaufen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ein weiterer Junglandwirt auf die Idee, diesen Nebenerwerb auszuüben.