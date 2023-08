50 Jahre Lorenz Snack-World in Hankensbüttel: Großes Fest zum Jubiläum

Von: Siegfried Glasow

Für jeden Besucher gab es eine Kostprobe Kartoffelchips mit auf dem Weg. © Glasow, Siegfried

Hankensbüttel – Was für ein Andrang am Samstagvormittag, 26. August, vor den Werkstoren von Lorenz Snack-World in Hankensbüttel: Das Unternehmen hatte zum 50-jährigen Jubiläum eingeladen und es kamen nicht nur Mitarbeiter mit ihren Familien, sondern auch viele Ehemalige, Landwirte, Familien und Interessierte. Werkleiter Robert Strauß führte durch den Tag.

Als 1972 das damals noch genannte Flessner-Werk gegründet wurde, war sicher noch nicht klar, welchen Weg die Kartoffelchips-Produktion nehmen würde, aber am Samstag wurde einmal mehr deutlich, dass die Produkte weltweit vertrieben werden. Der Vormittag begann für geladene Gäste mit einem Rundgang durch die Produktionsstätten – später sollten auch alle anderen Gäste die Chance für seltene Einblicke bekommen. Sie wurden von den Experten Harald Bohne als langjährigem Produktionsleiter und Dorit Ziegenbein an verschiedene Stationen geführt, an denen die Chips-Produktion von der rohen Kartoffel bis zum fertigen Chips Produkt erläutert wurde. Und was am Ende dabei herauskam, konnte vor Ort verkostet werden. Beeindruckend war auch die anschließende Führung durch die Logistik mit Leiter Björn Kreutzer.

Und auch das Fabrikgelände füllte sich schnell, so dass sich lange Schlangen vor der Werksbesichtigung bildeten. Alle wurden mit einer Haube und einem Kittel bedacht. Allerdings gab es viele Stände, an denen sich die vielen Besucher stärken und den Durst löschen konnten.



Lieferung in die ganze Welt

Die Begrüßung nahm Werkleiter Strauß auf der Bühne persönlich vor. Er würdigte die Leistungen der insgesamt 420 Mitarbeiter: „Hankensbüttel ist für unser Familienunternehmen ein wichtiges Standbein. Hier produzieren wir Kartoffelchips und Kartoffelsticks, die wir nicht nur in jeden Winkel Deutschlands, sondern in die ganze Welt liefern.“ Dieser Erfolg basiere auf den erfahrenen Fachkräften. Auch die tiefe Verbundenheit der Belegschaft mit dem Unternehmen hob Strauß hervor. Zudem werden derzeit am Standort 17 Auszubildende auf ihren Abschluss in den unterschiedlichsten Bereichen vorbereitet, war zu hören.

