50 Hektar Freiflächen-Photovoltaik bei Bokel?

Von: Paul Gerlach

Um diese vier Teilflächen (in schwarz eingezeichnet), unter anderem am Breitenheeser Weg in Bokel, geht es beim Vorhaben. Insgesamt umfassen sie rund 50 Hektar. © privat/Gemeinde Sprakensehl/Innovar Solar GmbH

Bokel – Es wäre die erste Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Gemeinde Sprakensehl: Nördlich von Bokel könnte ein FFPV-Projekt auf vier Teilflächen mit insgesamt rund 50 Hektar entstehen. Die Lokalpolitik nimmt das Vorhaben positiv auf – das wurde am Montagabend, 24. Juli, im Sprakensehler Vorbereitungsausschuss deutlich. Stefan Veltrup, Geschäftsführer und Gesellschafter der Innovar Solar Projekt GmbH, stellte bei der öffentlichen Sitzung die Grundzüge des Konzeptes vor.

Das Unternehmen betont, dass man beinahe alle Vorgaben des Kriterienkataloges der Gemeinde einhalten würde. Der Tenor ist – dies wurde bei der Sitzung mehrfach betont –, dass bei dem Projekt 300 Meter Abstand zu bebautem Gebiet eingehalten werden sollen. Die Gemeinde hat in ihrem Kriterienkatalog 400 Meter als Abstand festgelegt, bei entsprechender Topografie ist auch ein geringerer Abstand möglich. Bürgermeisterin Christiane Fromhagen erläuterte dies damit, dass man sich die Siedlungsentwicklung in Bokel nicht zerschießen wolle. Bei nur 100 Meter Abstand würde dort vermutlich niemand mehr sein Haus bauen wollen, gab sie zu bedenken. Es sei nicht das Ziel, die Anlagen so groß wie möglich zu bauen, man habe das Wohl der Gemeinde im Blick.



Fromhagen wies bei der Fläche am Breitenheeser Weg darauf hin, dass die Anlage vom Weg her nicht zu sehen sein werde, da sie hinter einer Kuppe verschwinde. Veltrup betonte bei der Sitzung, dass sich die Anlage optisch gut verstecken lasse. Bei der Einfriedung der Flächen kämen zwei- bis dreireihige Hecken zum Einsatz, die Anlage sei ohnehin nur 2,50 bis 3 Meter hoch.



Neben den Flächen am Breitenheeser Weg liegen die übrigen beiden Flächen am Nienwohlder Weg und nördlich der Bodenteicher Straße (siehe Skizze).



Der Ausschuss empfahl einstimmig an den Rat, dass ein entsprechender Bebauungsplan für FFPV in Bokel aufgestellt werden soll. Dies gilt unter dem Vorbehalt, dass der unterschriebene städtebauliche Vertrag nachgereicht wird. Dessen Entwurf, der ebenfalls einstimmig an den Rat empfohlen wurde, liegt dem Unternehmen vor. Die dafür geforderten Unterlagen werden laut Veltrup dort gerade angefertigt. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange werden bei dem Verfahren frühzeitig beteiligt. Die nötige Änderung des Flächennutzungsplans muss bei der Samtgemeinde Hankensbüttel beantragt werden.



Kritik an dem FFPV-Vorhaben ist bislang kaum zu vernehmen. Eine Bürgerin, die in der Umgebung gerne spazieren geht, gab an, dass in ihren Augen die Gegend durch das Vorhaben abgewertet werde. Einige wenige Anlieger pochen darauf, dass es definitiv auch nicht weniger als 300 Meter Abstand, die ja lokalpolitischer Konsens sind, werden sollen. Ein Bokeler Bürger sprach sich hingegen sogar für weniger Abstand aus: „Bei 300 Metern verschenkt man viel Raum.“ In der Lokalpolitik ist derzeit allerdings keine Initiative zu erkennen, an dieser Marke etwas zu ändern.



Strom für 20 000 Häuser

Fromhagen gab beim Tagesordnungspunkt die Sitzungsleitung an Matthias Röling-Müller ab und stimmte nicht mit ab. Sie gab an, dass ihr Neffe Flächen im Projekt habe. Irmgard Pfeffer (Grüne) hob hervor, dass die breite Hecke bei der Umfriedung der FFPV eine ökologische Aufwertung des Gebietes darstelle. Rebhuhn oder Fasan könnten sich wieder ansiedeln, auch fürs Niederwild seien die Hecken positiv. Veltrup erläuterte, dass es sich um schwer zu bewirtschaftende Flächen in Bokel handele – um die 29 Bodenpunkte im Schnitt. Der Strom, der erzeugt würde, reiche für 20 000 Einfamilienhäuser. Ein Netzzugang sei registriert, es muss aber ein Umspannwerk für mehrere Millionen Euro gebaut werden. Sollte das Projekt aufgrund von Vorgaben deutlich verkleinert werden, wäre es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar, so das Unternehmen. Die PV-Anlage soll mit einem Batteriespeicher kombiniert werden, der nahe des Netzverknüpfungspunktes oder des Umspannwerkes errichtet werden soll. Die Firma will der Kommune 0,2 Cent für jede produzierte Kilowattstunde Strom anbieten.