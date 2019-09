Mit 2,63 Promille durch Hankensbüttel

Citroen-Fahrer schon mittags alkoholisiert am Steuer

Hankensbüttel – Beamte des Polizeikommissariats Wittingen kontrollierten am Samstag gegen 13 Uhr einen 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Hankensbüttel – dieser war in seinem Wohnort alkoholisiert mit seinem Citroen in der Straße Hohe Luft unterwegs.