Feuerwehr Emmen: 18 Einsätze im vergangenen Jahr

Von: Ulrich Bleuel

Die Mitglieder der Feuerwehr Emmen trafen sich jetzt zur Jahreshauptversammlung. © Bleuel, Ulrich

Emmen – Mit 62 aktiven Feuerwehrleuten (darunter 20 ausgebildete Atemschutzgeräteträger) geht die Ortsfeuerwehr Emmen in das Jahr 2023. Dazu kommen 96 passive und 9 Mitglieder in der Altersabteilung. Eine gut aufgestellte Feuerwehr, über deren Einsätze und Aktivitäten der Ortsbrandmeister Marc Gödecke und sein Stellvertreter Klemens Hildebrandt am Samstag, 11. Februar, bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Pasemann berichteten.

Gegenüber dem Jahr 2021 hatten sich die Einsätze um fünf auf insgesamt 18 erhöht. Darunter wurde 11 Mal Feueralarm ausgelöst und man rückte zwei Mal zu technischen Hilfeleistungen aus. „Leider gab es auch fünf Mal Fehlalarm“, hielt Gödecke fest. Übungen gab es beim Brandcontainer auf dem Gelände der FTZ in Gifhorn und eine gemeinsame Zugübung mit der Feuerwehr Knesebeck. Bei den Eimerfestspielen in Sprakensehl belegte man einen dritten und beim Gemeindewettbewerb einen fünften Platz. Bei den ortsinternen Wettkämpfen siegte die 1. Gruppe unter der Leitung von Otto Stamer und Thorsten Hiemisch.



Hildebrandt listete 53 Gruppendienste, Maschinistendienste und Atemschutztrainings auf. Übernommen wurde die Sicherung beim Laternenumzug und dem Jubiläum der Wiesenthaler in Steimke.



Einen breiten Rahmen nahmen die Berichte aus den Nachwuchsabteilungen ein. Kinderfeuerwehrwartin Esther Wunnenberg freute sich, dass nach der Corona-Pause der Dienst wieder aufgenommen und mit einer Ortskunde begonnen werden konnte. „Wir gingen vorbei an den Highlights im besten Dorf der Welt, besuchten eine Tischlerei, das Schützenhaus oder die Rentelmannsche Mühle und hielten Ausschau nach Hydranten.“ Lieblingsdienst der Kinder aber sei der informative Ausflug in den Wald gewesen. Beim Dienst mit der einfachen Erste Hilfe lernten die Kids das Pflasterkleben und das Anlegen eines Verbands. Insgesamt führte die Kinderfeuerwehr mit ihren 21 Mitgliedern acht Dienste durch.



Mit 13 Jugendlichen hat sich die Jugendfeuerwehr etwas dezimiert, was größtenteils auf altersbedingte Gründe zurückzuführen ist. Der erste Dienst begann im vergangenen Jahr mit einer Fahrt zur Kleiderkammer nach Hankensbüttel, weil einige Kinder während der Pandemie-Pause aus ihren Klamotten herausgewachsen waren. Bei der traditionellen Osterfeuerwache wurden Zelte aufgebaut und nach Materialien gesucht, die nicht ins Feuer gehören.



Vier schöne Tage gab es beim Zeltlager in Otterndorf, dazu eine Weihnachtsfeier und eine Führung durch die Biogasanlage und das Blockheizkraftwerk in Emmen durch Henrik Heerdes. Aus der Jugendfeuerwehr wechselte Eileen Dammann in das Betreuerteam.



Abschließend teilte der Ortsbrandmeister noch mit, dass die „älteste und schwerste Tragkraftspritze des Landkreises Gifhorn“ in Emmen wahrscheinlich Mitte des Jahres durch eine Neuanschaf-fung ersetzt wird. Luka Bammel und Yannick Mehlhase haben den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger absolviert, Eileen Dahlmann und Hannes Buhr den zum Sprechfunker. Wichtig auch: Das Osterfeuer findet in 2023 am Ostersonntag statt.

Beförderungen und Ehrungen Beförderungen Zum Oberfeuerwehrmann: Hannes Buhr

Zum Hauptfeuerwehrmann: Luka Bammel, Ernst Cohrs jun., Yannick Mehlhase

Zum 1. Hauptfeuerwehrmann: Jakob Tack

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft 25 Jahre: Jörn Sprengel, Klaas Evers, Timo Wilkens, Marc Gödecke

40 Jahre: Ernst Cohrs sen., Gerd Dammann, Ralph Karstens

50 Jahre: Werner Schulze, Heino Behn, Horst Hoffmann