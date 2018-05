Zwei Schwerverletzte nach Horror-Crash auf der Bundesstraße 188

pm/mih Gifhorn. Die Serie der schweren Unfälle in Landkreis reißt nicht ab. Nach dem jüngsten Zusammenstoß wurden die Beteiligten mit Hubschraubern in Spezialkliniken verbracht.

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 188 auf Höhe der Christinenstift-Kreuzung und der B4 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi, der in Richtung Meinersen fuhr, und einen Peugeot Cabrio aus Richtung B4. Nach Polizeiangaben kam der 46-Jährige am Steuer des Audi aus Gifhorn aus bislang ungeklärtem Grund von seiner Fahrspur ab und fuhr voll in den Gegenverkehr über alle vier Fahrsteifen. Dabei stieß er frontal mit dem Peugeot einer 25-Jährigen aus Wahrenholz zusammen.

Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und sehr schwer verletzt. Einsatzleiter Dennis Misselhorn von der Feuerwehr befreite die Verletzten mit allen Kräften. Auf Grund der Schwere der Verletzungen kamen beide mit den Hubschraubern Christoph 4 aus Hannover und Christoph 19 aus Uelzen in Spezialkliniken. Neben der Feuerwehr waren drei Rettungswagen, der Notarzt und ein leitender Notarzt im Einsatz. Die B188 wurde für die Dauer des Unfalls und der Räumungsarbeiten zwischen der Christinenstift-Kreuzung und der B4 voll gesperrt. Beide Fahrzeuge haben Totalschaden.