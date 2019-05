Zeugnisse für die Politiker

Gifhorn – Die Schülerproteste gehen weiter. Gestern setzten sich nach Angaben der Organisatoren rund 200 Schüler in Gifhorn vom Schillerplatz aus in Bewegung, um lautstark und mit Plakaten für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu demonstrieren.

Dabei wurde besonders das Augenmerk auf die morgige Europawahl gerichtet.

Mit eingeübten Sprechchören wie „Kohlekonzerne baggern in der Ferne, zerstören unsre Umwelt nur für einen Batzen Geld“ oder „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ ging es durch die Innenstadt bis zum Marktplatz. Dort und am Schillerplatz riefen die Redner zum Urnengang auf, sofern man wahlberechtigt sei. Als Entscheidungshilfe gab es für die Bürgermeisterkandidaten der Stadt vor dem Rathaus „Zeugnisse“.

„Wir haben zehn Fragen aus sechs Kategorien verschickt, die Antworten ausgewertet und außerdem das Verhalten beim Wahlkampf beobachtet“, erklärte Philip Knotz, einer der Organisatoren. Zudem seien Aussagen einer Podiumsdiskussion in die Noten eingeflossen. Zu den Zeugnissen gab es einen Erwartungshorizont. „Wir haben uns Mühe gegeben, objektiv zu sein. Aber wir kennen auch unsere Lehrer, niemand ist komplett objektiv“, fügte er an.

Nicht alle Beobachter des Demonstrationszugs zeigten sich begeistert. „Da kommen die Schulschwänzer“, bemerkte etwa ein älterer Herr. Interessierter schaute da schon eine Gruppe von Kindergartenkindern zu, die mit ihren Erzieherinnen Eis in einer Eisdiele aßen. Am Nachmittag setzte sich dann die „critical mass“, die kritische Masse, in Bewegung. Etliche Demonstranten „verstopften“ per Fahrrad die Straßen in und um die Stadt, wie zuvor angekündigt wurde.

Mit der zweiten Demonstration sollte ein Zeichen für das Fahrrad und gegen Autos in städtischen Bereichen gesetzt werden. Zuvor gab es beim Kinderschutzbund Workshops und Informationen, ebenso an Ständen auf dem Marktplatz. Dazu riefen die Veranstalter zu weiteren Demonstrationen auf. Am 5. Juni soll mit einer Petition vor dem Landtag in Hannover demonstriert werden, am 21. Juni wird eine Fahrt zur Großdemonstration in Aachen angeboten.

VON BURKHARD OHSE