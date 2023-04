Wolfskopf vor Artenschutzzentrum in Leiferde abgelegt

Von: Holger Boden

Teilen

Trauriger Blick? Ein Artgenosse dieses Wolfes ist von Unbekannten getötet worden, der Kopf wurde vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde abgelegt. © Bernd Weißbrod / dpa

Leiferde – Der Kopf eines enthaupteten Wolfes ist am Freitagmorgen vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde entdeckt worden. Passanten – ein Mann und eine Frau – hatten den Fund gemacht, die Polizei wurde kurz nach 7 Uhr informiert. Tierschützer sind entsetzt und haben eine Belohnung für Hinweise zu den Verantwortlichen ausgesetzt.

Die Polizei machte die Sache am Samstag öffentlich. Demnach wurde in Zusammenarbeit mit einem Wolfsberater festgestellt, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um den Kopf eines Wolfes handele. Ein Bild, das bei Instagram veröffentlicht wurde, zeigt einen Wolfskopf, dessen Maul mit einem Stock weit aufgesperrt ist. Auch die Zunge soll herausgeschnitten worden sein. Die Echtheit des Fotos ist von der Polizei bestätigt worden.



Die Beamten prüfen nun im Zuge ihrer Ermittlungen wegen Jagdwilderei in zwei Fällen auch einen Zusammenhang mit dem Fund eines toten Wolfes am 23. März in Gifhorn, auf einem Pendlerparkplatz an der Wolfsburger Straße. Sie gehen aber davon aus, dass es sich bei dem in Leiferde gefundenen Kopf nicht um den des Tieres vom Parkplatz handelt. Seinerzeit wurden „schwere Kopfverletzungen“ gemeldet. Der am 23. März gefundene Kadaver wie auch der Kopf aus Leiferde sind zu Untersuchungen an das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin geschickt worden.

Der Verein Wolfsschutz Deutschland e.V. hat 3000 Euro Belohnung ausgesetzt – „für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen“. Der Verein macht auch ein aufgeheiztes gesellschaftliches Klima für die Tat mitverantwortlich: „Hier hat sich wieder einmal gezeigt, dass Hass tötet.“

Wölfe sind in Deutschland streng geschützt, wer gegen ihren Schutzstatus verstößt, dem drohen je nach Tatbestand hohe Geldstrafen oder bis zu fünf Jahre Haft.