Wohnen mitten in der Stadt

Gifhorn – Mitten in der Kreisstadt ist ein neues Wohnquartier entstanden. Der Wohnpark La Patria wurde nun mit einem Festakt eingeweiht. Die meisten Wohneinheiten sind belegt.

Zur Feier des Tages wurde auch eine Statue des verstorbenen Gifhorner Künstlers Professor Josef Kalmbacher enthüllt. Nach ihm wurde auch die Erschließungsstraße zum neuen Wohnquartier bekannt.

Das Gelände liegt auf dem ehemaligen Grundstück einer Gärtnerei nahe dem Stadtbahnhof. Dort nahmen die Investoren 36 Millionen Euro in die Hand, um das Projekt ab dem Jahr 2013 zu realisieren, sagte Dr. Uwe Marhenke, Geschäftsführer des Investors. Drei Jahre betrug die Bauzeit. „Die Fertigstellung der Wohnanlage gibt Anlass zu feiern“, sagte Marhenke in seiner Begrüßungsansprache zur offiziellen Einweihung. Der Baustart erfolgte 2016, nachdem 2015 das Grundstück erworben wurde. Die reine Bauzeit betrug drei Jahre.

Insgesamt 143 Wohneinheiten wurden so geschaffen, 55 bis 120 Quadratmeter groß, für Singles, Paare und Familien – und für alle Generationen. Gartenhofhäuser, Senioren-Wohnungen und Wohnblöcke stehen nun auf dem Areal. 65 Stellplätze sind zu ebener Erde, weitere 99 Parkplätze sind in einer Tiefgarage. Als Kommunikationstreffpunkt wurde ein Pavillon mitten auf dem Gelände errichtet, der allen Bewohnern, Mietern und Eigentümern offensteht. Mitten im Wohnpark ist auch die Statue von Kalmbacher zu finden, der 2012 im Alter von 87 Jahren verstarb und der 2003 zum vatikanischen Weltbildhauer ernannt wurde. Das Kunstwerk wurde von seiner Familie als Leihgabe zur Verfügung gestellt, sagte Marhenke. Es sei eine wunderbare Ergänzung zur Namengebung der Straße. Kalmbacher hatte die Plastik „Die Last“ 1999 geschaffen. Das schwere Kunstwerk – Kalmbacher arbeitete mit Vorliebe mit Holz und Stein – war von einem Gifhorner Tiefbauunternehmer an seinen Platz gebracht worden.

Nun gab es einen Tag der offenen Tür im Wohnpark. „Es sind nur noch wenige Wohneinheiten zu haben“, so Marhenke. Er selber ist mit weiteren Projekten aktiv. In der Stadt Gifhorn indes stehen außer mehreren kleineren Bauvorhaben sowie rückwärtiger Bebauung zwei weitere große Baugebiete am Anfang. Das eine ist in der Südstadt am Lehmweg, das andere auf dem Weinberg am Hohen Feld sowie in Wilsche (Berghop-Ost). Laut der vermarktenden städtischen Gesellschaft GEG sind alle Bauplätze mit insgesamt mehreren hundert Einheiten allerdings bereits vergeben.

VON BURKHARD OHSE