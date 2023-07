Wird‘s mal wieder ein Sommer ohne Mega-Hitze?

Beregnung bei Mannhagen im Juni: Die Niederschläge allein kamen gegen die Trockenheit noch nicht an. © Boden, Holger

Isenhagener Land – Ausgerechnet am 27. Juni, dem offiziellen Siebenschläfertag, ging der Sommer in die Knie. Doch im Hinblick auf die bekannte Siebenschläferregel ist Panik nicht angesagt. Der Grund: Durch die Kalenderreform von Papst Gregor im Jahre 1582 wurden elf Tage aus dem Kalender einfach weggestrichen. Somit ist der eigentliche Siebenschläfertag nicht der 27. Juni, sondern der 8. Juli. Die Atmosphäre hat also noch etwas Zeit, sich für die Ferienzeit zurechtzurütteln.

Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass das Wettergeschehen rund um dieses Datum – genauer gesagt zwischen dem 5. und 8. Juli – für den Verlauf der Hochsommerwochen wegweisend ist. Und tatsächlich sieht es ab Freitag, 7. Juli, nach einer Umstellung der Wetterlage aus. Zwischen einem ausgedehnten Hoch von Skandinavien bis ins östliche Mitteleuropa und einem Tief nordwestlich von Irland fließt aus Afrika und Spanien allmählich heiße Luft nach Deutschland.



So erwartet uns pünktlich zum Wochenende strahlendes Badewetter mit Spitzenwerten um 30 Grad, in Süddeutschland um 35 Grad. Dann kühlen auch die Nächte immer weniger ab. Ob dies nur ein kurzer Hitzeschub ist, oder sich die tropischen Temperaturen länger halten, das bleibt abzuwarten. Nach den aktuellen Langzeitberechnungen der amerikanischen Wetterfrösche werden Juli und August in Mitteleuropa wahrscheinlich atlantisch geprägt sein. Das hieße: überwiegend angenehme Sommertemperaturen – ohne Mega-Hitze, aber auch ohne größere Regenfälle.



Selten war ein Juni so extrem wie der vergangene: Sowohl in Sachen Wärme (drittwärmster nach 2019 und 2021) als auch beim Sonnenschein (mit über 300 Stunden einer der sechs sonnigsten seit 1893) spielte er in der obersten Liga mit. An 17 bis 22 Tagen kletterte das Quecksilber auf 25 Grad und mehr (Sommertag), was ein neuer Rekordwert war (bisher 2019). Die 30-Grad-Grenze (Hitzetag) wurde östlich der Elbe nur im Wendland geknackt.



Nach einem schon trockenen Mai sorgte ein stabiles Hoch über Nordwest- und Nordeuropa auch im Juni für viel zu wenig Niederschlag. Erst in der zweiten Monatshälfte kamen aus Südwesten zögernd Schauer und Gewitter auf, die die Dürre zunächst nur punktuell lindern konnten. Den ersehnten Landregen lieferte Unwettertief „Lambert“ am 22. Juni.



Anders als im Süden und Nordwesten Niedersachsens blieben bei uns die Sturzfluten aus. Vom Abend des 22. Juni bis etwa Mitternacht kamen zwischen Aller und Elbe in rund sechs Stunden erfreuliche 20 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, nur im Raum Lüneburg und rund um Wittingen waren es mit 10 bis 15 Litern deutlich weniger. Obwohl das wechselhafte Wetter bis zum Monatsende anhielt, wurde das monatliche Niederschlagssoll nirgendwo erreicht.