Wind-Planung im Kreis Gifhorn weiter gültig

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Derzeit sind 400 Windkraft-Anlagen in den Vorranggebieten am Netz. © Daniel Maurer

Landkreis Gifhorn – Weil das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Windkraftplanung im Großraum Braunschweig im Dezember für unwirksam erklärt hat, hat der für die Planung verantwortliche Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) Rechtsmittel eingelegt. Wie RGB-Vorsitzender Detlef Tanke gestern sagte, sei damit die Planung weiterhin gültig und das Ende des Verfahrens wohl erst für Ende 2023 zu erwarten.



„Diese Steuerung und Bündelung der Windenergieflächen durch den Regionalverband ist von den Kommunen der Region sowie der Verbandspolitik ganz überwiegend gewünscht“ , so Tanke. Es solle nicht zu Anlagen-Wildwuchs oder einer „Verspargelung“ durch einzelne Windräder kommen.



Ziel des RGB ist es, dass die bisherige Planung wieder inkrafttritt und auch durchgängig Gültigkeit besitzt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser ‘Heilung’ und auch der Neuplanung. Es geht darum, Rechtssicherheit für Kommunen und Investoren zu schaffen“, so die Erste Verbandsrätin Anna Weyde. Tanke sagte: „Wenn es gut läuft, kann Anfang 2024 die neue Satzung in Kraft treten.“ Er betonte: Nur in den 49 ausgewiesenen Vorranggebieten kann momentan rechtssicher geplant werden.



Derzeit sind rund 820 Megawatt in der Region am Netz, aber noch Flächen frei. Aktuell sind 1,3 Prozent der Fläche als Vorranggebiete ausgewiesen.



Kritik gab es gestern am Land Niedersachsen: Eine zügige Umsetzung des Ausbaus sei nur möglich, wenn aus Niedersachsen und eventuell auch vom Bund klarere Vorgaben kämen, hielt die Erste Verbandsrätin fest: „Das Land muss verlässliche Daten liefern, etwa zum Artenschutz, dem Vorkommen von Rotmilan oder Fledermäusen sowie militärischen Fragen, also zum Beispiel Flugschneisen.“ Auch gelte es zu klären, wie das Thema Windenergie im Wald oder in Landschaftsschutzgebieten angegangen werden kann.



Was die Frage nach noch auszuweisenden, neuen Windenergie-Flächen im Kreis Gifhorn und dem Isenhagener Land anbelangt, so gelte dasselbe wie für die ganze RGB-Region, betonte Tanke auf IK-Nachfrage: „Aussagen über mögliche Potenzialflächen können noch nicht getroffen werden“, gab er sich bedeckt.