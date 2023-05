Gifhorner Mühlenmuseum startet durch

Von: Siegfried Glasow

Bäckermeister Stefan Arste produzierte Brot, Butter- und Streuselkuchen sowie Hefezöpfe am laufenden Band. © Glasow, Siegfried

Gifhorn – Die Parkplätze rund um das 15 Hektar große Gelände waren schnell belegt, wer mit dem Fahrrad unterwegs war, hatte noch gute Chancen, einen freien Platz zu finden: Tausende Besucher aus ganz Deutschland haben sich zu Pfingsten die Wiedereröffnung des Mühlenmuseums in Gifhorn nicht entgehen lassen.



Ein Ausflugsziel für die ganze Familie, denn es gab nicht nur die 13 Windmühlen aus Deutschland, Griechenland, Portugal, Spanien, Frankreich, der Ukraine sowie die Wassermühlen aus Österreich, Serbien und Korea zu bestaunen. Auf dem Gelände waren viele Marktstände aufgebaut, die hauptsächlich ihre nachhaltigen Produkte aus regionalem Anbau präsentierten. „Wir bestehen auf Transparenz und Regionalität, sodass jeder Besucher auch einen Einblick in die Herkunft der Waren nachverfolgen kann“, sagte Dr. Kifle Tondo von der Betreibergesellschaft, der den Sheka Forest Coffee ohne synthetische Pflanzen- und Düngemittel präsentierte.



Auch Joachim Banse aus Kakerbeck, Vorsitzender der Regionalinitiative „Südheide genießen“, leistete seinen Beitrag zu der Wiedereröffnung des Mühlenmuseums. So wurde erstmalig der Dorfladen mit Produkten aus den Mitgliedsbetrieben eröffnet, die an verschiedenen Ständen ihre regionalen Produkte wie edle Brände und Liköre oder auch verschiedene Öle anboten.

Starken Zulauf verzeichnete auch Bäckermeister Stefan Arste: Sein Mühlen-Sauerteigbrot aus dem Steinbackofen (mit Holz befeuert und bei 180 Grad gebacken), Butter- und Streuselkuchen sowie die Hefezöpfe fanden reißenden Absatz. Daher blieb der Ofen auch an beiden Pfingsttagen durchgehend heiß.

Kaffee und Kuchen sowie Bauernhofeis und Kartoffelpuffer waren der Hit. Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß über die neue Isebrücke auf das Gelände kam, wurde im neu angelegten Biergarten zu Produkten der Privatbrauerei Wittingen eingeladen.

Überhaupt steckt sehr viel Regionalität im Internationalen Mühlenmuseum und so wird nach den Worten von Museumsleiter Philipp Oppermann noch viel Arbeit vor den Betreibern liegen, bis alles einmal richtig und problemlos funktioniert. Das fängt schon beim Personal an, das noch in allen Bereichen fehlt.