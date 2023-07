Vom Schutz des Trinkwassers im Landkreis

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Leitungswasser hat im ganzen Land eine hohe Qualität – und kann daher bedenkenlos getrunken werden. © Patrick Pleul

Landkreis Gifhorn – Mit der vor gut einem Monat neu gefassten und in Kraft getretenen Trinkwasserverordnung gelten nun auch strengere Regeln für das Trinkwasser aus der Hausleitung. Von niedrigeren Grenzwerten für Schwermetalle und der Notwendigkeit auf Untersuchung von Schadstoffen ist die Rede. Wie jetzt der Wasserverband Gifhorn die Qualität des Nasses sichert, darüber hat das IK mit Andreas Schmidt gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Wasserverbands Gifhorn.



Nitratgehalt unter dem Grenzwert

Seine Aussage: Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel und dessen Genuss im Landkreis Gifhorn sicher – wie auch im übrigen Deutschland. Der Konsum sei lebenslang unbedenklich möglich. „Im Landkreis-Wasser sind 1 bis 2 Milligramm Nitrat enthalten, der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm. Also hätten wir zum Beispiel etwa 40 Milligramm Nitrat im Wasser, so wäre das kein Grund, dies als ‘schlecht’ zu bezeichnen“, so Schmidt, der weiß, dass die Grenz- und Richtwerte vom Gesundheitsamt kontrolliert werden.



Der Wasserverband entnehme an festgelegten Stellen im Netz – laut dem Diplom-Ingenieur in der Regel Zapfhähne zum Beispiel in Gemeindebüros –, regelmäßig Proben und lässt diese sowohl mikrobiologisch als auch chemisch auf die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Parameter untersuchen. Das sei bereits vor dem Inkrafttreten der Verordnung am 24. Juni so gewesen und werde auch weiterhin so gehandhabt. „Neu zu schaffende technische Maßnahmen sind dafür nach derzeitigem Stand nicht erforderlich“, klärt Schmidt auf.



Neu untersucht werden müsse das Wasser auf Bisphenol A (BPA) – eine Chemikalie mit hormonartiger Wirkung –, sowie per- und polyfluorierte Alkylsusbstanzen (PFAS-20 und PFAS-4), die als Bestandteil von Imprägniermittel oder Löschschaum vorkommen. Auch sei auf halogenierte Essigsäuren (HAA5), Chlorit und Chlorat zu prüfen, welche allesamt Nebenprodukte von Desinfektionsmitteln sind. Zudem auf Microcystin (in Algenblüten vorkommend und mit möglicher toxischer Wirkung) sowie Somatische Coliphagen.



Privat: Austausch von Bleileitungen

Da die meisten Grenzwerte erst in den nächsten Jahren in Kraft treten und bisher nicht galten, sind sie Schmidt zufolge auch nicht gemessen worden. „Von PFAS ist anzunehmen, dass sie nachgewiesen werden, für die anderen kann ich es aufgrund der fehlenden Datenlage nicht einschätzen“, hält er fest. Probleme, die neuen Grenzwerte einzuhalten, sehe der Geschäftsführer des Wasserverbands nicht. Auch hinsichtlich solcher Substanzen wie Arsen, Chrom und Blei.



Aus letztgenanntem Material bestehen indes zuweilen noch Wasserleitungen, die laut Verordnung ausgetauscht werden sollen. „Blei ist gesundheitsgefährdend. Es kann sich von den Rohrwandungen lösen und ins Trinkwasser gelangen, besonders wenn der pH-Wert niedriger ist“, stellt Schmidt fest. Aus Gründen der Vorsorge solle nun der Wechsel geschehen, gegen Kupfer- oder Stahlleitungen. „Für den Austausch ist aber nicht der Wasserverband zuständig. Das müssen entweder die Vermieter oder Hausbesitzer tun“, konstatiert er der privaten Hand eine Verantwortung.



Wie viel ein Leitungstausch kostet, darüber habe er im eigenen Hause nichts erfahren können. Er schätze jedoch, dass für ein vermietetes Mehrfamilienhaus dem Vermieter Kosten in Höhe von Zehntausenden Euro anfallen. Ihm zufolge betreibt der Wasserverband selbst aber keine Bleileitungen: „Er hat lediglich eine Meldepflicht, wenn er, zum Beispiel beim Austausch des Wasserzählers, erkennt, dass Bleileitungen vorhanden sind.“



Projektkosten von fast 1,2 Millionen Euro

In Bezug auf realisierte Projekte wie die Verstärkung des Stromanschlusses für das Wasserwerk Hankensbüttel oder den Neubau beziehungsweise die Reaktivierung von Brunnen in Schönewörde und Lüsche ist Schmidt zufrieden: „Sie zeigen Wirkung.“ Ebenso wie die ebenfalls inzwischen in Betrieb genommenen Transportleitungen vom Wasserwerk Schönewörde bis nach Triangel und von Ettenbüttel bis nach Leiferde. Er sehe insofern mittelfristig keine weiteren Projekte dieser Größenordnung – verweist aber auch darauf, dass der Wasserverband „da wo es nötig ist, Leitungen verlegt und Rohrbrüche ausbessert“.



Im Isenhagener Land seien unabhängig von den Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung in extremen Trockenjahren auch regelmäßig Arbeiten zur Substanzerhaltung und Instandhaltung notwendig. Laut Schmidt werden dabei in 2023 und 2024 folgende Trinkwasserabschnitte ausgebessert:



• Hankensbüttel: Am Fillerberg/Hohe Luft. Der erste Bauabschnitt ist mit 210 000 Euro veranschlagt.



• Wittingen: Barkhausenstraße, 160 000 Euro



• Wittingen: Am Stadion, 170 000 Euro



• Wittingen: Wunderbüttler Kirchweg, 193 000 Euro



• Zasenbeck: Ortsdurchfahrt an der B 244, 420 000 Euro.