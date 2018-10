Unbekannte sprengen Zigarettenautomat

Fallersleben. Unbekannte Täter haben am späten Samstagabend in Fallersleben einen Zigarettenautomat gesprengt. Die Täter entkamen mit dem Bargeld aus dem Automaten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Anwohner der Ehmer Straße hatten gegen 23.05 Uhr eine laute Explosion nahe der Karl-Heise-Straße gehört und sofort die Polizei per Notruf informiert. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Wolfsburg. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes im Stadtteil Laagberg konnten am späten Freitagabend nach einem Zeugenhinweis durch eine aufmerksame Wolfsburgerin zwei Einbrecher festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 30 und 27 Jahren waren in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingestiegen.

Die Zeugin hatte um 22.40 Uhr das Duo beobachtet, als beide sich auf dem umzäunten Grundstück des im Umbau befindlichen Hauses mit Taschenlampen aufhielten. Wenig später waren Einsatzkräfte schnell zur Stelle und nahmen die Tatverdächtigen im Kellergeschoss fest. In unmittelbarer Nähe wurden bereitgestellte Taschen gefunden, in denen sich Diebesgut aus hochwertigem Werkzeugen befand. Außerdem wurden in der Nähe unweit des Tatortes zwei Fahrräder sichergestellt, die vermutlich von den Beschuldigten benutzt wurden. Ein Fahrrad ist als gestohlen gemeldet. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde die Tat eingeräumt. Beide Beschuldigten wurden danach aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Weitere Ermittlungen müssen zeigen, ob das Duo für weitere Taten in Frage kommt.

