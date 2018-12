Trunkenheitsfahrt mit 200 Sachen

Wolfsburg. Eine Streife befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1. 20 Uhr die Braunschweiger Straße in Wolfsburg.

In Höhe des Theaters schlängelte sich ein schwarzer Golf mit stark überhöhter Geschwindigkeit zwischen dem Polizeifahrzeug und einem zirka drei Fahrzeuglängen versetzt vorausfahrenden Pkw hindurch.

Die Beamten folgten dem schwarzen Golf, der in Höhe Rabenberg innerorts 90 Stundenkilometer fuhr und außerorts auf 150 km/h beschleunigte. Das Fahrzeug wurde auf die A 39 gesteuert, wo ihm mittels Leuchtschrift „Halt Polizei“ und Lichthupe Haltezeichen gegeben wurden. Der Fahrer beschleunigte weiter und fuhr mit über 200 km/h in Richtung. Braunschweig, wobei er mehrfach in Schlangenlinien auf der nahezu leeren Autobahn hin und her pendelte. Als er in Höhe Rautheim seine Fahrt verlangsamte, konnten sich die Polizisten vor den Pkw setzen und zum Abfahren von der Autobahn veranlassen.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 25-jährige Fahrer sehr uneinsichtig und aggressiv. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch in seinem Atem fest. Einen Test lehnte er ab. Der Beschuldigte wurde darum zur Blutprobenentnahme zur Wache verbracht. Es stellte sich heraus, dass der Mann nur einen tunesischen Führerschein vorweisen konnte. Zudem wurde dem 25-Jährigen aufgrund seiner stark geröteten Augen und seinen lichtstarren Pupillen der Vorwurf des Betäubungsmittelkonsumes gemacht. Einen Drogenschnelltest lehnte er ebenfalls ab, sodass die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet wurde.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.