Trickdiebstahl in Gifhorner Fußgängerzone 

Nach Wechselgeld für Parkautomaten gefragt

+ © picture-alliance/ dpa (Symbolbild) © picture-alliance/ dpa

Gifhorn – Am Samstagvormittag sprach ein derzeit unbekannter Mann in der Gifhorner Fußgängerzone zwei ältere Frauen an und bat sie um Wechselgeld für den Parkautomaten.