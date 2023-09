Tierschutz, der polarisiert

Von: Siegfried Glasow

Voller Rittersaal – einige Zuhörer der Kreistagssitzung mussten auf der Treppe Platz nehmen. © Freier Mitarbeiter

Die öffentliche Sitzung des Gifhorner Kreistags am Mittwochnachmittag drohte bereits am Anfang aus dem Ruder zu laufen, denn die Einwohnerfragestunde, für die der Kreistagsvorsitzenden Ottmar Bartels 10 Minuten für Fragen und 5 Minuten für Antworten veranschlagte, wurde durch unerwartet viele Zuhörerinnen und Zuhörer weit überzogen. Ihr Anliegen: Kontrollen des Veterinäramtes.



Hausmeister Rüdiger Bünte musste noch mehr Stühle aus dem Lager holen, um allen Besuchern im Rittersaal Platz bieten zu können. Letzter Ausweg für einen Sitzplatz: die Treppe. Anlass war der Tagesordnungspunkt 10: „Überplanmäßige Ausgaben im Bereich Tierschutz“.



Verschiedene Halter von Pferden und anderen Tieren beklagten sich über das Vorgehen des Veterinäramtes, das durch Kontrollen Missstände aufgedeckt und Maßnahmen eingeleitet hat bis hin zur Beschlagnahmung der Tiere. Nach ständigem Hin und Her, bis hin zu unzulässigen Beifallsbekundungen, nutzte Bartels sein Hausrecht und beendete die Diskussion. Dafür wurde für den gestrigen Donnerstag ein Pressetermin angesetzt, der alle Fragen zu dem Thema klären sollte.



Im eigentlichen Tagesordnungspunkt ging es um eine überplanmäßige Ausgabe von 150 000 Euro für den Bereich Tierschutz. Das Geld wird von der Abteilung Veterinärwesen für die Unterbringung, Pflege und tierärztliche Versorgung für in Obhut genommene Tiere benötigt. So wurden im Jahr 2022 insgesamt 225 Tiere fortgenommen – 19 Katzen, 11 Pferde, 5 Hunde, 1 Taube, 4 Kaninchen, 10 Hühner, 20 Meerschweine, 125 Kleintiere und Reptilien, 7 Goldhamster, 20 Ziervögel, 2 Frettchen sowie 1 Schildkröte. Dieses Jahr waren es bis Ende Juli insgesamt 87 Tiere (4 Hunde, 10 Pferde, 3 Leopardengeckos, 58 Kaninchen, 7 Katzen, 3 Schildkröten, 1 Mohrenkopfpapagei und 1 Pennantsittich. Ein Großteil der Tiere kann nicht an die Halter zurückgegeben werden, da in den meisten Fällen Tierhaltungs- und -betreuungsverbote ausgesprochen wurden.