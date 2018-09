Tatort Fußballplatz: Diebstähle in Umkleiden

Unbekannte Täter schlagen mehrfach im Gifhorner Südkreis zu

+ © Symbolfoto: dpa Umkleidekabinen im Landkreis waren schon vor Jahren bei Dieben beliebt – geht das jetzt wieder los? © Symbolfoto: dpa

Landkreis Gifhorn. Ein bislang unbekannter Dieb trieb am Sonntag im Gifhorner Südkreis sein Unwesen. In verschiedenen Orten entwendete er Geld und Schlüssel aus Umkleidekabinen von Fußballvereinen während der Punktspiele am Nachmittag.