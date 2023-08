Superintendent Christian Berndt über KI: „Maschine bleibt Maschine“

Von: Holger Boden

Teilen

Superintendent Christian Berndt vom Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen fragt sich, ob eine „Aneinanderreihung von Algorithmen“ als Intelligenz bezeichnet werden kann. © Boden, Holger

Wolfsburg/Wittingen – Künstliche Intelligenz – neben dem Klimawandel und dem Krieg in der Ukraine wohl das Mega-Thema unserer Tage. Die Diskussion über KI dreht sich um große Chancen, aber auch um große Risiken und Ängste. Wie viele Jobs wird der Einsatz von KI in welcher Branche kosten? Wird ein Kontrollverlust der Menschen die Folge sein, wenn Roboter viele Dinge besser können? Das IK beleuchtet in einer neuen Serie zahlreiche Fragen, die sich durch Künstliche Intelligenz auch für das Leben in unserer Region stellen. Superintendenten Christian Berndt – der Chef des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen spricht im IK-Interview über ethische Aspekte von KI und über die Frage, ob Roboter bei der Kirche als Arbeitskräfte in Frage kommen könnten. Die Fragen stellte Holger Boden.



Herr Berndt, würden Sie zwei Roboter trauen?

Nein. Roboter haben eine wesentliche Eigenschaft nicht: Gefühle. Biblisch gesehen ist die Ehe Menschen vorbehalten. Bei KI sind Algorithmen am Werk, da gibt es keine freie Willensentscheidung. Aber natürlich wirft dieses Thema Fragen auf: Was wäre, wenn der Staat für Roboter die standesamtliche Trauung zulässt? Da hätten wir bisher keine Antworten.



Gehören Sie zu den Menschen, denen die KI-Diskussion Angst macht?

Es ist für mich eins der Zukunftsthemen, privat wie beruflich. Ich sehe Chancen, ich sehe Risiken. Die Weiterentwicklung von KI wird sich vermutlich nicht aufhalten lassen. Wir dürfen da nicht alles verteufeln, aber wir werden auch Grenzen ziehen müssen. Entwickeln wir da eine Technik, die sich selbstständig macht? Wenn schon der Erfinder von ChatGPT selbst um Regulierung bittet, sollte uns das Warnung genug sein. Am besten wäre die Aufstellung internationaler Regeln – ich bin allerdings skeptisch, dass das gelingt.



Sollte man KI oder bestimmte Entwicklungen in diesem Bereich schlicht verbieten?

Wenn wir KI per se verbieten, dann würden wir gleichzeitig viele Chancen verbauen. Aber Grenzen festlegen: definitiv.



KI dürfte die Kirche vor ethische Herausforderungen stellen.

Ja, ganz sicher. Ich möchte aber zuerst einmal fragen, ob in diesem Zusammenhang der Intelligenzbegriff nicht fragwürdig ist. Ist das nicht schon eine Vermenschlichung? Und wie definieren wir Intelligenz? Auch ich habe den Begriff KI zunächst unreflektiert übernommen. Aber ist Intelligenz wirklich eine Aneinanderreihung von Algorithmen?



Wirklich?

Zu Intelligenz, bezogen auf den Menschen, gehören doch auch Normen, Bewusstseinsbildung, eine Biografie und vieles mehr.



Künstliche Intelligenz soll ja selbstlernende Systeme bezeichnen.

Ja, lernende System sammeln immer mehr Daten. Ist das wirklich ein „Lernen“? Das ist Datenerfassung und -verarbeitung. Lernen läuft doch – im menschlichen Sinn – nie ab ohne Emotionen, Freiheit, Selbstbewusstsein. Das sehe ich durch diesen Begriff infrage gestellt.



Können Roboter irgendwann gleiche Rechte und Pflichten haben wie Menschen – oder bleiben Maschinen Maschinen?

Nach jetzigem Kenntnisstand: Ja, Maschinen bleiben Maschinen. Über Rechte und Pflichten wird man sprechen müssen, aber ich sehe künstliche Intelligenz nicht auf einer Stufe mit dem Menschen. Roboter entwickeln keine Gefühle, sie können sie höchstens simulieren. Ich denke, wir brauchen bei diesen Fragen eine ethische Betrachtung über viele verschiedene wissenschaftliche Disziplinen hinweg. Die Kirche hat ja keine Alleinvertretungs-Rolle in der Ethik.



Menschen sollten also Vorrang haben, mit all ihren Fehlern?

Ja. Auch wenn sie nicht immer gute Absichten haben. Es ist ja richtig: Wir haben zum Beispiel bei der Bewahrung der Schöpfung keinen guten Job gemacht, wir führen Kriege. Aber die Alternative kann ja nicht heißen: Computer oder Putin. Ich möchte keine Maschinen-Herrschaft – damit sind viel zu viele Risiken verbunden, selbst wenn so etwas mit besten Intentionen geschaffen werden würde. KI darf nicht Vorrang haben, aber ich halte sie hervorragend für Zuarbeit geeignet.



Ist das eine Option, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, den es ja auch im kirchlich-diakonischen Bereich gibt? KI auf der Kanzel oder in der Seelsorge?

Wir brauchen als Menschen ein menschliches Gegenüber, das haben wir ja in der Corona-Zeit erlebt. Nein, KI kann meines Erachtens nicht den Seelsorger ersetzen. Ich kann sie mir als Unterstützung in der Ausbildung vorstellen. Für Vereinfachungen im Verwaltungsbereich. In Pflegeberufen? Hm, unterstützend ja, aber nicht ersetzend. Zumindest würde es einer KI zum Beispiel bei Demenz-Patienten gelingen, immer ruhig zu bleiben. Aber es ist letztlich kein Mensch. Und Technik als Ersatz für einen Menschen, der den Auftrag hat, mit anderen Menschen zu kommunizieren, das kann ich mir nicht vorstellen.



Eine KI könnte eine Predigt schreiben.

Ich habe das schon ausprobiert. Mich hat das einfach interessiert. Und wissen Sie was? Die KI hat biografische Elemente erfunden, die mit meinem Leben gar nichts zu tun haben. Predigten leben auch vom Ich des Predigenden. Lässt man das von einer KI erledigen, dann verliert man Authentizität.



Viele Menschen haben Angst, dass eine KI mal ihren Arbeitsplatz übernehmen könnte. Das ist eine riesengroße soziale Frage, die auch die Kirchen nicht kalt lassen dürfte.

Es wird eine wichtige Aufgabe von Kirche und Diakonie sein, sich dafür einzusetzen, dass Menschen weiterhin sinnvolle Tätigkeiten haben. Das brauchen wir alle, das gehört zum Menschen dazu. Es gibt allerdings auch Jobs, die kommen einem wie moderne Sklaverei vor, und die will eigentlich auch keiner machen. Da könnte KI eine Chance sein. Wer aber abgehängt wird vom ersten Arbeitsmarkt, weil sich das alles in eine hochkomplexe Richtung entwickelt – für den brauchen wir andere Felder der Betätigung und andere Möglichkeiten der Existenzsicherung.



Auf vieles hat die Kirche offenbar noch keine Antworten.

Zur Digitalisierung gibt es von der EKD die Denkschrift „Freiheit digital“. Aber wir müssen erkennen: Gesellschaft und Kirche laufen bei diesen Themen hinterher, weil Technik und Wissenschaft schneller sind. Das Thema KI hat wie viele andere auch mit Geld und Macht zu tun. Ich gebe zu, ich bin da in vielen Punkten noch ratlos. Wir wollen konstruktiv mitarbeiten und wir werden 2024 eine unserer Kirchenkreis-Konferenzen dem Thema KI widmen. Es durchzieht auch jetzt schon viele Gespräche, die in offiziellem Rahmen stattfinden.



Auf dem Longplayer „I Robot“ vom Alan Parsons Project von 1977 findet sich der Titel „Genesis Ch. 1 V. 32“ – damit soll angedeutet werden, dass Roboter eine Fortsetzung der Schöpfungsgeschichte sind, denn den Vers 32 gibt es nicht. Darf der Mensch ihn schreiben?

Die Schöpfungsgeschichte möchte erklären, wie alles entstanden ist. Da kann auch der Roboter oder KI mitgedacht werden. Wichtig ist hier, dass die Schöpfungsgeschichte aussagen möchte, dass alles von Gott gewollt und gemacht ist, was entstanden ist. Der Mensch hat auf dieser Grundlage vieles weiterentwickelt, sonst hätten wir heute beispielsweise nicht genug Nahrung auf dieser Erde. Aber bei KI sehe ich tatsächlich die Gefahr, dass Menschen die Kontrolle verlieren. Oder dass es das perfekte Instrument für jedes totalitäre Regime sein kann.