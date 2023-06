Regionalverband Großraum Braunschweig bittet bei Studien um Mithilfe

Teilen

Eine klimafreundliche, bedarfsgerechte Mobilitätsplanung in der Region soll her. © dpa

Gifhorn/Braunschweig – Grundlagen schaffen für eine klimafreundliche, bedarfsgerechte Mobilitätsplanung in der Region – darum geht es in den Befragungen zum Mobilitätsverhalten, die sich über dieses Jahr bis in das Frühjahr 2024 hinein erstrecken. Um eine verlässliche Datenbasis zu erreichen, ist eine hohe Beteiligung von Einwohnern des Landkreises Gifhorn unerlässlich. Die Daten seien wichtig für alle Projekte rund um die Mobilität, betont der Regionalverband Großraum Braunschweig.



„Damit die Planungen nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen, ist es wichtig, sie zu kennen und darauf aufbauend die Entwicklungen voranzutreiben“, erläutert Verbandsdirektor Ralf Sygusch. Das werde mit den Befragungen von mehreren Zehntausend Menschen geschaffen. Seine Bitte an alle, die Post bekommen, ist, sich an der Befragung zu beteiligen.



So nutzt der Regionalverband Großraum Braunschweig Sygusch zufolge die erhobenen Daten im Zusammenhang mit dem erforderlichen Ausbau der Infrastruktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie für die bedarfsgerechte Bestellung der Bus- und Bahnangebote. Auch bei der Planung und dem Bau von Radwegen bildeten die Daten eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Die Kommunen bräuchten diese Mobilitätsdaten für ihre eigenen Konzepte ebenso wie Forschungsinstitute für ihre Projekte. Vor allem durch die Corona-Zeit habe sich der Lebensstil sehr vieler Menschen stark verändert. Homeoffice und dadurch weniger Wege zum Arbeitsplatz, Einkaufen über Online-Lieferdienste sowie veränderte Freizeitaktivitäten trügen zu nennenswerten Veränderungen bei.



„Jeder Haushalt steht für einen Teil der gesamten Bevölkerung und wird gebraucht. Nur durch das Mitwirken möglichst vieler Bürger können repräsentative Daten gewonnen werden.“ Der Regionalverband hat bei der Technischen Universität Dresden eine Mobilitätsumfrage in Auftrag gegeben. Zeitgleich untersucht das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die „Mobilität in Deutschland“. Die Umfrage der TU Dresden läuft bereits seit Januar 2023 und erstreckt sich über das ganze Jahr.



Die Auswahl der Haushalte für die Befragung erfolgt nach einem Zufallsverfahren. Beide Studien unterliegen strengen Datenschutzbestimmungen für die Umfrageforschung. Die Teilnahme ist freiwillig und die Angaben der Befragten werden ausschließlich anonymisiert genutzt.



Weitere Informationen unter: www.regionalverband-braunschweig.de/Mobilitätserhebung.