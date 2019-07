"Sportler des Jahres": Riemen-Riese und Mini-Meister

Für alle drei Kategorien – Ehrenamt, Einzelsportler, Mannschaft – können Sie als Leser noch bis Ende des Monats Kandidaten aus dem Nordkreis vorschlagen.

Einmal ist keinmal. Das dachte sich auch Dominic Imort nach seinem Titelgewinn bei den Deutschen Sprint-Meisterschaften 2015 und blies 2018 noch einmal zum Angriff mit seinem Wahlverein RTHC Bayer Leverkusen. Mit Erfolg. Der gebürtige Steinhorster saß erneut im Gold-Vierer mit Steuermann beim nationalen Showdown in Münster. Keine Selbstverständlichkeit, wie Imort betonte. Immerhin seien mehr Boote als sonst an den Start gegangen. Durch die Ruder-Bundesliga hat die Sprint-Distanz über 350 Meter zuletzt eine deutliche Aufwertung erfahren. Doch die Imortsche Crew schüttelte die gesamte Konkurrenz ab.

+ Ein Top-Talent im Tischtennis: Jaron Hinzberg. © Screenshot/Privat

Kleiner Mann ganz groß: Jaron Hinzberg hat seinen Verein SV Groß Oesingen 2019 über die Kreisgrenzen hinaus würdig vertreten. Der Nachwuchsspieler qualifizierte sich über den Kreisentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften in Gifhorn zunächst für den Bezirkswettkampf in Rüningen und schaffte es dort nach erfolgreicher Vorrunde ins K.o.-System. Dort musste sich Jaron nur dem späteren Bezirksmeister geschlagen geben und belegte in der Gesamtwertung Rang drei, der ihm das Ticket für das Landesfinale der Mini-Meisterschaften in Bruchhausen-Vilsen sicherte. Und auch dort schlug sich der Oesinger wacker. Nach Platz zwei in der Gruppenphase sprang schließlich nach spannenden Spielen Position fünf in der Endabrechnung heraus.