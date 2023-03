Schnee und Eis: Viele Einsätze im Landkreis Gifhorn

Von: Paul Gerlach

Teilen

Der Schneefall am Freitagabend bescherte den Einsatzkräften im Kreis – hier das Gerätehaus in Knesebeck – eine arbeitsreiche Nacht und am Morgen danach. © Gerlach, Paul

Landkreis Gifhorn – Zu vielen witterungsbedingten Einsätze für die Polizei und Feuerwehr kam es im Kreis Gifhorn in der Nacht zu Samstag, 11. März. Gegen 21.40 Uhr wurde nach Polizeiangaben der erste Glätteunfall zwischen Müden und Langenklint gemeldet. Ein Pkw-Fahrer kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Bis 8 Uhr wurden noch elf weitere Unfälle aufgrund der Straßenglätte gemeldet. Um 23.20 Uhr kollidierte auf der B 4 im Bereich Wichelnförth ein Lkw mit einem auf der Fahrbahn liegenden umgestürzten Baum, er fuhr anschließend in den Straßengraben. Der Auflieger blockierte teilweise eine Fahrbahnseite. Die Bergung dauerte von 3 bis 5 Uhr. Zeitgleich wurde ein Linienbus gemeldet, der auf der L 320 im Bereich Hillerse in den Graben gerutscht war. Im Bus befand sich nur der Fahrer. An Bus und Straße kam es zu keinem Schaden. In beiden Fällen verletzte sich niemand. Bei einem Unfall im Bereich Ettenbüttel erlitten am Morgen die beiden Insassen beim Zusammenprall mit einem Baum leichte Verletzungen. Beide Personen wurden ins Klinikum nach Gifhorn transportiert.



Aufgrund des langanhaltenden Schneefalls kam es kreisweit zu einer Vielzahl von umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Bis 11 Uhr wurden der Polizei 25 Gefahrenstellen mitgeteilt. In den meisten Fällen beseitigte die Feuerwehr die Bäume. Am Freitagabend kam es witterungsbedingt zu einer Störung an der Schrankenanlage auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Die Schranken öffneten sich zunächst nicht mehr vollständig. In der Nacht schlossen sich die Schranken ordnungsgemäß und öffneten sich dann zeitweise gar nicht mehr. Ein Techniker kümmerte sich, seit dem Morgen funktioniert die Anlage wieder problemlos.



Unter anderem die Wesendorfer Wehren waren durch den Schneefall gefordert. In der Nacht und bis zum Morgen gab es laut Gemeindebrandmeister Torsten Winter drei Alarmierungen – für die Wesendorfer Ortsfeuerwehr an der K 7, für die Groß Oesinger und die Pollhöfener Wehr an der B 4 und für die Schönewörder Einsatzkräfte an der K 31 Richtung Neudorf-Platendorf. pg