Mit 160 Sachen ohne Führerschein unterwegs

Gifhorn. Eine Funkstreifenbesatzung erkannte gegen 10.45 Uhr einen Seat-Fahrer, der in Richtung Heidlandkreuzung fuhr. Da den Beamten bekannt war, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der Pkw verfolgt.

Dieser fuhr nun auf der Bundesstraße 4 in nördlicher Richtung. Obwohl sich der Streifenwagen direkt hinter dem Seat befand, fuhr dieser mit einer Geschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern. Der Seat wurde dann vom Streifenwagen überholt und mit dem Anhaltesignal zum Folgen aufgefordert. Als die B 4 in Richtung B 188 verlassen werden musste, nutzte dies der Seatfahrer und flüchtete weiter auf der B 4. Da der Streifenwagen erst wenden musste und auf Grund des erhöhten Verkehrsaufkommens wurde von einer Verfolgungsfahrt abgesehen. Den eindeutig erkannten 43-jährigen Seat-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ummern. Auf der Landesstraße 284 in Ummern kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Wittinger befuhr die L 284 in Richtung Ummern und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW Passat nach links in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen entgegenkommenden 57-jährigen Daimlerfahrer aus dem Raum Goslar, die nachfolgende 35-jährige VW Fahrerin aus Wolfsburg und den dahinter fahrenden 63-jährigen Fahrer eines Seat aus Isenbüttel. Der vierte nachfolgende 41-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine aus dem Kreis Nienburg/Weser versuchte noch auszuweichen, touchierte aber ebenfalls den Wagen des Wittingers, welcher aufgrund dessen in den Seitengraben rutschte und vor einem Baum zum Stehen kam. Der 52-Jährige und der Isenbütteler verletzen sich dabei leicht und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Celle und Gifhorn gebracht.

Nach eigenen Angaben war der Passatfahrer durch ein Tier in seinem Fahrzeug abgelenkt. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.

