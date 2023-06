Aldi-Brand in Gamsen: Ermittlungen zur Ursache dauern an

Von: Bernd Behrens, Paul Gerlach

Beim Brand des Aldi-Marktes in Gamsen mussten am Sonntag Teile des Gebäudes mit einem Bagger einer Baufirma abgetragen werden. © Behrens, Bernd

Gamsen – Die Rauchsäule war weit über die Grenzen des Gifhorner Stadtgebietes zu sehen: Nach dem Brand des Aldi-Marktes in Gamsen am Sonntagnachmittag, 11. Juni, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn ermittelt zur Brandursache. Der Brandort wurde bereits am Sonntag durch die Polizei beschlagnahmt. Seit Montag sind die Brandermittler immer wieder vor Ort, um Spuren zu suchen und diese zu sichern. Am Dienstagvormittag wurden die Ermittler am Brandort von einem Polizeihund und im Laufe der Woche durch externe Fachkräfte bei den Ermittlungen unterstützt.

Die Schadenshöhe wird indes auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Auffällig ist nach Polizeiangaben, wie schnell sich das Feuer in kürzester Zeit ausbreitete. Daher habe sich auch früh abgezeichnet, dass das Gebäude nicht mehr zu retten gewesen sei. Das deckt sich mit den Schilderungen der Kreisfeuerwehr-Pressestelle, die selbst vor Ort vertreten war. Durch die Nachalarmierung der weiteren Kräfte (das IK berichtete) habe der Löschangriff massiv erhöht werden können. In Spitzenzeiten – unter anderem war die Gifhorner Drehleiter im Einsatz – wurde demnach mit mehr als 3000 Litern pro Minute gelöscht. Die starke Brandausbreitung sorgte aber dafür, dass bereits im frühen Einsatzverlauf das Dach des Gebäudes einstürzte. Dadurch konnte zu diesem Zeitpunkt kein Innenangriff vorgenommen werden. Im späteren Verlauf wurde ein Bagger von einer Baufirma eingesetzt, um Teile des Gebäudes abzutragen. Dies war notwendig, um an weitere Glutnester im Inneren des Gebäudes zu kommen. Im Einsatz waren neben den zahlreichen Kräften von Feuerwehr und Polizei der Rettungsdienst, die SEG mit dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst des DRK Gifhorn, die LSW sowie der Wasserverband Gifhorn. Die Gifhorner Feuerwehr-Küche versorgte die Einsatzkräfte mit warmem Essen und Getränken.

Der Einsatz dauerte bis in die Nacht zu Montag an, da immer wieder Glutnester aufflammten. Um kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen musste die Gamsener Ortswehr erneut weitere Brandnester ablöschen.