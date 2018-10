Im Rausch hinterm Steuer

Landkreis Gifhorn. Gleich mehrere alkoholisierte und berauschte Fahrzeugführer gingen den Ordnungshütern im Landkreis Gifhorn nun ins Netz.

Am frühen Sonntagmorgen um 5.25 Uhr stoppte eine Streifenbesatzung der Gifhorner Polizei auf der Braunschweiger Straße den VW Passat eines 21-jährigen Gifhorners. Während der Kontrolle des jungen Mannes ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und lieferte ein Ergebnis von 1,81 Promille. Die folgende Blutprobe im Helios Klinikum ließ sich der junge Mann dann auch nur unter Zwang entnehmen. Auf seinen Führerschein wird er nun erst einmal eine Weile verzichten müssen. Diesen kassierten die Beamten direkt vor Ort ein.

Ebenfalls alkoholisiert wurde am Samstag gegen 20.10 Uhr in Tiddische ein 53-Jähriger Passatfahrer aus Rühen festgestellt. Bei diesem zeigte der Alcomat einen Wert von 1,33 Promille. Auch hier war die Entnahme einer Blutprobe die logische Konsequenz. Den Führerschein brauchten die Beamten nicht sicherzustellen, da der Mann diesen bereits wegen ähnlicher Vorfälle verloren hatte.

Nicht „nur“ betrunken, sondern auch bekifft steuerte ein 22-jähriger Gifhorner seinen VW Passat in der Nacht zu Samstag durch den Gifhorner Süden. Gegen Mitternacht wurde er in der Wolfsburger Straße kontrolliert. Zu den 1,45 Promille Alkohol hatte er auch noch Marihuana konsumiert. Auch dieser junge Mann wird die nächsten Monate auf sein Auto verzichten müssen, denn die Beamten kassierten auch hier den Führerschein an Ort und Stelle ein.

Am Freitag, gegen 22.45 Uhr wurde im Dannenbütteler Weg in Gifhorn der VW Passat eines 31-jährigen Gifhorners kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Rauschmittelbeeinflussung. Ein Schnelltest reagierte positiv auf den Konsum von Kokain. Dieser wurde schließlich von dem Gifhorner eingeräumt. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Kokain angetroffen wurde bereits am Montag, um 7.50 Uhr ein 28-jähriger Gifhorner. Dieser befuhr mit seinem BMW die Allerstraße und fiel einer Gifhorner Streifenbesatzung auf.

Beide Männer müssen sich neben empfindlichen Bußgeldern auch auf den Entzug der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde einstellen, sollten die Blutproben den Kokain-Konsum bestätigen.