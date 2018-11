Radfahrer schwer verletzt

Wolfsburg. Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer kam es am Montag um 10. 45 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg.

Dort wollte ein 85 Jahre alter Mann aus Wolfsburg mit seinem Audi A 4 vom Betriebsgelände eines Autohandels nach rechts in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er einen 65 Jahre alten Radfahrer aus Lehre auf dem Radweg. Bei der Kollision stürzte dieser und verletzte sich schwer. Er zog sich eine Beinfraktur zu, die von Sanitätern versorgt wurde, bevor der Mann ins Krankenhaus kam.

Wolfsburg. In der Nacht zu Montag wurden von zwei Pkw im Wolfsburger Stadtteil Westhagen die Räder entwendet. Beide Fahrzeuge – ein VW Golf VII GTI und ein VW Arteon – waren in einer Tiefgarage am Stralsunder Ring abgestellt. Die Täter bockten die Fahrzeuge jeweils auf Steine auf, lösten die Radmuttern und entwendeten anschließend die hochwertigen Alufelgen mit Bereifung. Der Wert des Radsatzes des GTI wird mit 2500 Euro und der des Arteon mit 3500 Euro angegeben. Die Polizei hofft auf Zeugen.