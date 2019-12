Polizei in Alarmbereitschaft

VfL gegen AS Saint-Étienne als Risikospiel eingestuft

+ © Swen Pförtner Der VfL Wolfsburg und AS Saint-Étienne trafen in der Europa League zuletzt am 3. Oktober aufeinander. Foto: dpa © Swen Pförtner

Wolfsburg – Für das letzte Gruppenspiel in der UEFA Euro League zwischen dem VfL Wolfsburg und AS Saint-Étienne am Donnerstag um 21 Uhr in der Volkswagen-Arena hält die Polizei an ihrer bewährten Einsatzstrategie fest: „Aufgrund der bisherigen polizeilichen Erfahrungen mit den Fans des AS Saint-Étienne haben wir das bevorstehende Spiel als Risikospiel eingestuft“, so Einsatzleiter Olaf Gösmann.