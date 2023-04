Kreis Gifhorn: 112 oder 116117?

Von: Burkhard Ohse

Rettungsdienste beklagen schon seit Jahren, dass immer mehr Menschen ohne triftigen Grund die Notrufnummer 112 wählen. © Frank Rumpenhorst

Landkreis Gifhorn – Der Fachkräftemangel betrifft auch die Rettungsdienste. Umso wichtiger ist es, immer die richtige Notfallnummer anzurufen. „Viele Menschen wählen einfach die 112, auch wenn das absolut nicht nötig ist“, stellt der Erste Kreisrat Dr. Thomas Walter. Die Anzahl der im Kreis Gifhorn unter 112 aufgelaufenen Notrufe ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen.



Andrea Reichstein von der Landkreis-Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Gewerbe, hatte im Pressegespräch der Kreisverwaltung jetzt genaue Zahlen. „Es gab im vergangenen Jahr 36 500 Notrufe, die zu 34 500 Einsätzen mit Rettungsmitteln führten“, erklärte sie. Über die rund 100 Anrufe pro Tag per 112 hinaus erreichten weitere 150 Anrufe die Leitstelle.



Die Zahl der Einsätze der Rettungswagen, die aufgrund der Anwahl von 112 losgeschickt wurden, ist seit 2019 bis zum vergangenen Jahr um 17 Prozent gestiegen. Damit seien die Rettungsmittel mehr als ausgelastet, so Reichstein. Angestiegen ist aber auch die Zahl der Notfälle, die vor Ort behandelt werden konnten, in denen also kein Transport ins Krankenhaus erfolgte. Hier wäre es dann besser gewesen, man hätte die 116117 angerufen. Das ist der kassenärztliche Notdienst.



Die Hemmschwelle, die 112 anzurufen, sei gesunken, stellt die Kreisverwaltung fest. Warum viele Leute eher die 112 anrufen, darüber lasse sich nur spekulieren. „Manche Menschen sind vielleicht ungeduldig und rufen gleich die 112 an oder nehmen die Notaufnahme in Anspruch“, mutmaßte Reich-stein. Die dann eingesetzten Rettungsdienste stehen in solchen Fällen für echte Notfälle nicht zur Verfügung. „Wer seit drei Tagen Fieber hat, der kann auch mal zwei Stunden auf den kassenärztlichen Dienst warten oder am nächsten Morgen zum Hausarzt gehen“, sagte Reichstein.



Auch Matthias Rüger, vom selben Fachbereich, stellte fest, dass die Fallzahlen immer weiter steigen. „Nach den entsprechenden Gutachten werden dann mehr Wagen und Personal bereitgestellt. Aber diese Spirale ist endlich“, warnte er.



Die Erkenntnis ist, dass es nicht mehr Notfälle gibt, sondern dass sich das Verhalten der Menschen geändert hat. Zwar sind die Mitarbeiter der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst geschult, die richtigen Fragen zu stellen, um schnellstmöglich die richtige Hilfe zum Einsatzort zu schicken. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten alle Einrichtungen des Gesundheitswesens am Limit. Umso wichtig ist es, dass die Hilfe da geleistet werden kann, wo sie auch benötigt wird.



Die 112 sollte man daher vor allem wählen bei Anzeichen für Herzinfarkt, Schlaganfall, Atemnot, Unfällen mit verletzten Personen oder schweren Blutungen, Ohnmacht und Bewusstlosigkeit, starken akuten Schmerzen, Operations-Nachblutungen, Vergiftungen, Verbrennungen, Bränden und Explosionen. Die 116117 anrufen oder den Hausarzt kontaktieren sollte man bei leichteren Krankheitsbildern wie Erkältungssymptomen und seit längerem bestehenden Rücken- oder Ohrenschmerzen. Für Schul- und Arbeitsunfälle gelten die gleichen Kriterien wie bei allen anderen Notfällen.